Les partenaires de la marque recevraient moins de puces pour le quatrième trimestre, qui s’étend de novembre 2026 à janvier 2027. NVIDIA n’a pas confirmé l’information.

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NVIDIA aurait informé ses partenaires fabricants de cartes graphiques d’une nouvelle baisse de ses livraisons de GPU pour le jeu vidéo. L’information, à prendre avec précaution puisqu’elle relève de la rumeur, provient de Board Channels, un forum chinois consacré à la distribution de matériel informatique.

Une baisse de 20 à 30 % sur le quatrième trimestre

D’après Board Channels, les allocations de NVIDIA diminueraient de 20 à 30 % au quatrième trimestre, soit de novembre 2026 à janvier 2027. Le forum affirme que les livraisons de puces vers le marché chinois étaient déjà restreintes au troisième trimestre. Cet ajustement concernerait les GPU grand public et destinés au jeu.

Le rapport reste toutefois imprécis sur deux points. Il ne dit pas quels modèles de GeForce RTX seraient touchés, ni si des réductions similaires s’appliqueraient en dehors de la Chine.

Des hausses de prix possibles

Cette information fait suite à un précédent article selon lequel plusieurs fabricants de cartes graphiques conseillaient à leurs distributeurs de privilégier les anciens modèles GeForce RTX 3060 et RTX 3050. À ce moment-là, certains fabricants auraient commencé à manquer de stocks de la série RTX 50.

En novembre, il avait aussi été rapporté que Colorful avait relevé les prix qu’il facture à ses distributeurs sur l’ensemble de sa gamme RTX 50. Les hausses atteignaient près de 500 dollars pour la RTX 5090 D V2 et 420 dollars pour la RTX 5080. GALAX préparerait des changements de tarifs comparables.

Board Channels conseille désormais aux distributeurs de s’attendre à une disponibilité limitée et à de nouvelles variations de prix. Les pénuries de cartes GeForce pourraient ainsi s’aggraver jusqu’en janvier.