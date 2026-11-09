Elon Musk veut remplacer les câbles sous-marins par 100 000 satellites Starlink

Alors que les câbles sous-marins sont au cœur de nouvelles tensions avec l’Iran, Elon Musk avance une solution radicale pour sécuriser Internet. Avec 100 000 satellites Starlink V4 et des lasers surpuissants, SpaceX ambitionne de rendre les communications mondiales beaucoup plus difficiles à perturber.

Selon Elon Musk, SpaceX construit une infrastructure redondante pour l’internet en orbite basse. Il juge qu’une constellation d’environ 100 000 satellites Starlink de quatrième génération (V4) suffirait à atteindre un niveau de redondance acceptable. Surtout, l’objectif, reste que des acteurs hostiles comme un pays étranger ou des puissances privées, ne pourraient pas menacer facilement à grande échelle. L’annonce du milliardaire américain arrive alors que des navires liés à l’Iran auraient été aperçus proches de câbles sous-marins dans le golfe d’Oman.

Des satellites V4 dotés de lasers plus puissants

Lors d’un entretien public avec Ron Baron, Elon Musk a donné une précision sur les futurs satellites V4. « La version 4 de Starlink aura une capacité dix fois supérieure à celle de la V3 (elle-même dix fois meilleure que la V2), en particulier grâce aux liaisons laser longue distance », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les liaisons laser de nouvelle génération atteindraient 10 térabits par seconde, soit « 100 fois mieux », et qu’on en installerait dix par satellite.

Dans un message publié ensuite sur X, il a évoqué un chiffre différent : environ 100 lasers par satellite, soit dix fois plus qu’initialement imaginé, chacun fonctionnant à plus de 10 Tb/s. Avec plus de 100 000 satellites, la constellation devrait selon lui « pouvoir surpasser les câbles sous-marins ». Il avance deux arguments : la vitesse de la lumière dans l’espace serait supérieure d’environ 40 % à celle dans un câble, et le trajet serait direct, au lieu de suivre le contour des masses continentales.

Sur ces bases, 100 000 satellites V4 offriraient un débit cumulé d’environ 100 millions de Tb/s, soit 100 000 pétabits par seconde. À titre de comparaison, l’ensemble des câbles de télécommunication sous-marins offre actuellement une bande passante totale d’environ 6,4 pétabits par seconde. Selon ce calcul, une constellation de satellites V4 pourrait donc même remplacer le réseau de câbles sous-marins, comme l’affirme Elon Musk. Il s’agit toutefois d’estimations qu’il avance lui-même, et les écarts entre ses deux déclarations sur le nombre de lasers par satellite (dix, puis environ cent) ne sont pas expliqués.

Rappel des caractéristiques de la génération V3

SpaceX est prête à produire en série ses satellites V3 (ou Gen3), dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Une masse de 2 000 kg, contre 575 kg pour la génération Gen2

Une conception pour l’orbite terrestre très basse (VLEO), à environ 350 km d’altitude

Une capacité de téléchargement (downlink) multipliée par dix, à 1 Tb/s

Une capacité d’envoi (uplink) multipliée par 22, entre 160 et 200 Gb/s

Une capacité combinée de liaison radio et laser d’environ 4 Tb/s par satellite

Un bus central plus grand, équipé d’antennes à réseau phasé avancées et de panneaux solaires plus longs

Des ordinateurs de bord et des modems de nouvelle génération

Des propulseurs à effet Hall à l’argon pour le maintien en position

En raison de leur masse, ces satellites ne peuvent être lancés que par un module Starship. La constellation s’appuie aussi sur la formation de faisceaux à réseau phasé, l’orientation électronique des faisceaux, des liaisons optiques entre satellites et un contrôle dynamique de la puissance, afin de partager le spectre et de limiter les interférences.

Des menaces iraniennes contre les câbles sous-marins

Cet objectif de redondance prend de l’importance alors que l’Iran a explicitement menacé les câbles sous-marins en cas de nouvelles hostilités avec les États-Unis et/ou Israël.

Des navires iraniens ont par ailleurs été observés récemment à proximité de câbles sous-marins dans le golfe d’Oman, peut-être pour en cartographier le tracé ou y placer des mines marines. L’un d’eux, le Celestial Sea, est resté plus de quatre heures près du câble 2Africa le 14 octobre. Le même navire s’est ensuite attardé près des câbles Europe India Gateway et Transworld dans la seconde partie du mois. Jusqu’à sept grands câbles internet sous-marins passent par le détroit d’Ormuz.