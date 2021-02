Emtek signe une RTX 3090 Blower Edition

Les cartes blower font de la résistance dans la gamme Ampere : Gigabyte et Asus ont conçu deux RTX 3090 de ce type, et ils sont désormais rejoints par le sud-coréen Emtek. Celui-ci propose une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 Blower Edition.

Cette référence occupe deux slots. Elle a des dimensions de 268,6 x 112 x 38,5 mm. Le système de refroidissement comprend une chambre à vapeur interne en cuivre et un unique ventilateur de 72 mm. Niveau look, cette GeForce RTX 3090 Blower Edition arbore une façade et une plaque arrière dorées. L’alimentation repose sur un système à 18 phases.

Pas de 12 broches

La carte s’appuie sur l’habituel GPU GA102, propose 10 496 cœurs CUDA et 24 Go de mémoire GDDR6X cadencés à 19,5 Gbit/s. La fréquence de base est de 1 395 MHz. La fréquences Boost monte à 1 695 MHz, comme la RTX 3090 FE. Le TDP est toujours de 350 W. La connectique s’articule autour d’un port HDMI 2.1 et de trois DisplayPort 1.4a. En revanche, pour l’alimentation, Emtek a opté pour une paire de câbles 8 broches plutôt que pour le 12 broches de NVIDIA.

Le prix de cette référence équivaut à 2 500 dollars environ.

Sources : VideoCardz, Tom’s Hardware US