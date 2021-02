Asus dévoile les spécifications des toutes les RTX 3000 mobiles présentes dans ses PC portables

Le fabricant mise sur la transparence et divulgue les fréquences maximales, TGP, Dynamic Boost et puissances GPU maximales.

Nous ne vous apprenons rien, pour les PC portables, en fonction des caractéristiques de la machine et notamment de ses capacités de refroidissement, le TGP de la carte graphique qui y prend place peut être sensiblement différent de celui du même GPU installé dans autre modèle. Pour les RTX 3000 mobiles, NVIDIA donne des plages de 80 – 150+ W pour la RTX 3080, 80 – 125 W pour la RTX 3070 et 60 – 115 W pour la RTX 3060. Rien d’anormal ou de choquant jusque-là. Le hic, c’est qu’au moment de l’achat, les consommateurs n’ont pas forcément connaissance du TGP de leur carte : en effet, rien n’oblige les fabricants à le mentionner. Toutefois, certains jouent la carte de la transparence ; c’est notamment le cas d’Asus.

La société a communiqué les TGP, le Dynamic Boost le cas échéant ainsi que les fréquences Boost des cartes graphiques pour toute sa gamme de PC portables : ROG Strix, ROG Zephyrus, TUF etc. Cela englobe quatre références : RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 et même GTX 1650.

De 60 W à 115 W pour la RTX 3060

Pour la GTX 1650, le TGP varie de 35 W à 50 W. Pour la RTX 3060, il va de 60 W (dans le ROG Zephyrus G14) à 115 W, voire 130 W avec le Dynamic Boost. Comme mentionné dans une précédente actu, pour la RTX 3060, entre une carte configurée à 115 W et une qui l’est à 80 W, la différence de performance dans les jeux est en moyenne de 11 %.

Pour les RTX 3080 et RTX 3070, les TGP oscillent entre 80 W, le seuil minimal pour celles-ci, et 150 W et 125 W respectivement, les valeurs maximales, au sein du ROG XG Mobile, un eGPU.

Espérons que l’initiative d’Asus incite d’autres fabricants à faire de même.

