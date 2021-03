Epic Games acquiert Capturing Reality

Epic Games continue de se renforcer avec l’acquisition de Capturing Reality, concepteur de RealityCapture. RealityCapture est un logiciel photogrammétrique de pointe pour les scans 3D. Ce rachat facilitera l’intégration d’objets capturés dans le monde réel dans l’Unreal Engine ; il fait écho à celui de Quixel et de ses Megascan en 2019.

D’ailleurs, Teddy Bergsman, directeur principal de Quixel chez Epic Games, déclare : « RealityCapture est le leader incontesté du marché de la photogrammétrie. À ce titre, il fait partie intégrante de la création de Quixel Megascans depuis ses débuts. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accueillir Capturing Reality dans notre équipe et d’accélérer notre vision commune, qui est de permettre à tout un chacun de numériser le monde ».

Puissance et facilité d’accès

Epic Games ajoutera le logiciel Capturing Reality à l’écosystème Unreal Engine. L’objectif est de permettre « aux développeurs d’incorporer et créer des modèles 3D photoréalistes encore plus facilement ».

Un crédo résumé par Michal Jancosek, cofondateur de Capturing Reality, en ces termes : « La mission de Capturing Reality est de mettre à disposition de nos clients la solution de photogrammétrie la plus puissante et la plus facile à utiliser du marché afin qu’ils aient la liberté de se concentrer sur leur activité ».

Par ailleurs, Epic Games précise que « Capturing Reality continuera à soutenir ses partenaires dans des secteurs tels que les jeux, les effets visuels, le cinéma, l’arpentage, l’architecture, l’ingénierie, la construction et le patrimoine culturel » ; y compris pour « les entreprises qui n’utilisent pas Unreal Engine ».

Le montant de cette acquisition n’a pas été divulgué.

