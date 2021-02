Unreal Engine : le MetaHuman Creator permet de modéliser des visages en quelques minutes

L’Unreal Engine nous avait déjà bluffés il y a quelques mois avec Hair & Fur. Le moteur d’Epic dans sa version 4.26 s’enrichit d’un nouvel outil de création, cette fois pour les humains, le MetaHuman. Il permet de façonner un visage très détaillé en à peine quelques minutes. Démonstration dans les deux vidéos ci-dessous.

Le descriptif rapporte : « Il est difficile de créer des humains numériques vraiment convaincants. Cela demande énormément de temps, d’efforts et de compétences, sans parler des équipements et du personnel coûteux […]. MetaHuman Creator est une application basée sur le cloud. Elle est conçue pour faire passer la création numérique humaine en temps réel de quelques semaines ou mois à moins d’une heure, sans compromis sur la qualité. Elle fonctionne en puisant dans une bibliothèque sans cesse croissante d’apparences et mouvements humains. »

Disponible à partir de l’Unreal Engine 4.26.1

Conçu par 3Lateral et Cubic Motion, MetaHuman Creator permet de « choisir parmi une trentaine de coiffures qui utilisent les cheveux en mèches d’Unreal Engine, ou des cartes de coiffure pour les plateformes plus bas de gamme. Vous pouvez également choisir parmi un ensemble d’exemples de vêtements, ainsi que 18 types de corps aux proportions différentes. Lorsque vous êtes satisfait de votre humain, vous pouvez télécharger l’asset via Quixel Bridge, entièrement équipé et prêt pour l’animation et la capture de mouvements dans Unreal Engine, puis compléter avec les LODs. Vous obtiendrez également les données sources sous la forme d’un fichier Maya. Il comprend les maillages, le squelette, le gréement facial, les contrôles d’animation et les matériaux. »