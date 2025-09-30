Epic Games retire une fonctionnalité dans Fortnite après un scandale dans la série

Epic Games a supprimé l’emote « Peaceful Hips » de Fortnite, inspirée de la série Peacemaker, après qu’un épisode ait révélé que ses mouvements évoquaient une croix gammée dans un univers dystopique nazi, soulevant des questions sur la coordination entre créateurs et partenaires commerciaux.

Epic Games a retiré en urgence l’emote « Peaceful Hips » de Fortnite, inspirée de la série Peacemaker, après la diffusion du sixième épisode de la deuxième saison. Ce retrait intervient suite à la révélation d’un élément narratif majeur : la chorégraphie, initialement perçue comme une danse décalée, prend un sens radicalement différent dans le contexte de l’intrigue.

L’épisode dévoile en effet que l’univers dans lequel évolue Peacemaker est une dystopie nazie, où les mouvements des bras du personnage, reproduits dans l’emote, évoquent une symbolique problématique, rappelant une croix gammée.

We're disabling the Peaceful Hips Emote in Fortnite as we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days. Sorry folks. — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 28, 2025

L’emote avait été intégrée au jeu début septembre dans le cadre d’une collaboration avec la série DC, écrite et réalisée par James Gunn. Selon plusieurs sources, Epic Games n’aurait pas été informé de la signification cachée de cette chorégraphie avant la diffusion de l’épisode.

Peacemaker's dance emote from Fortnite has been disabled.



“As we inquire into our partner's creative intentions in this collab emote. Assuming it's not coming back, we'll issue refunds in the next few days.” pic.twitter.com/hwHqOiid1o — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 28, 2025

L’éditeur a donc choisi de désactiver l’emote et d’offrir des remboursements aux joueurs l’ayant acquise, tout en ouvrant une enquête auprès de ses partenaires pour éclaircir les intentions créatives derrière ce contenu. La décision reflète une volonté de prévenir toute reproduction involontaire de symboles inappropriés, notamment dans un jeu accessible à un public jeune et international.

Ce retrait soulève des questions sur la coordination entre les équipes créatives et les partenaires commerciaux, ainsi que sur la gestion des collaborations futures entre Epic Games et les studios de divertissement.

Peacemaker has landed in @Fortnite and he’s serious about PEACE g*ddamnit! Check out his bundle, complete with Peacemaker’s best friend Eagly and a peace-spreading, hip-swaying emote or two 😉 #peacemaker #fortniteshop pic.twitter.com/tUNNsqhtjF — James Gunn (@JamesGunn) September 14, 2025

James Gunn, connu pour son approche narrative audacieuse, n’a pas encore réagi publiquement à cette polémique, laissant planer des doutes sur la communication en amont entre les parties prenantes. L’affaire met en lumière les défis liés à l’adaptation de contenus narratifs complexes dans des univers ludiques grand public, où le contexte et la symbolique peuvent être interprétés différemment selon les audiences.