La puce A19 Pro d’Apple devancé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et l’Exynos 2600

Pour la première fois, les processeurs Android Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Exynos 2600 surpassent le A19 Pro d’Apple en performances multi-cœurs (jusqu’à 18,2 % d’avance), tandis qu’Apple conserve son leadership en mono-cœur, illustrant des stratégies architecturales et des compromis différents entre puissance brute et efficacité énergétique.

Les premiers résultats de performances du A19 Pro, la nouvelle puce d’Apple présentée lors de l’événement iPhone 17, révèlent un changement dans la hiérarchie des processeurs mobiles. Pour la première fois, les solutions Android de Qualcomm et Samsung surpassent le chipset d’Apple en multi-cœur, selon les derniers tests Geekbench 6.

Une avance historique en multi-cœur pour les processeurs Android

Les scores publiés montrent que le A19 Pro, avec ses 6 cœurs, obtient un score multi-cœur de 9 746 points, soit une amélioration de 13 % par rapport à son prédécesseur, le A18 Pro. Cependant, cette progression reste insuffisante face aux performances des prochains Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Exynos 2600. Le premier, testé dans une version sous-cadencée (cœurs à 4,00 GHz au lieu de 4,74 GHz) sur un Galaxy S26 Edge, atteint 11 515 points en multi-cœur, soit 18,2 % de mieux que le A19 Pro. L’Exynos 2600, attendu comme le premier processeur 2 nm de Samsung, affiche quant à lui une avance de 15,5 % sur la puce d’Apple.

Cette évolution marque un tournant : les processeurs Android, traditionnellement en retrait face aux puces Apple, comblent désormais l’écart en performances multi-threads.

Qualcomm et Samsung misent sur des configurations plus agressives, avec respectivement 8 et 10 cœurs, là où Apple maintient une architecture 6 cœurs pour privilégier l’efficacité énergétique.

Apple conserve son leadership en mono-cœur

Malgré ce recul en multi-cœur, le A19 Pro reste le processeur le plus performant en mono-cœur, avec un score de 3 895 points. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5, bien que dominant en multi-cœur, accuse un retard de 12,9 % dans ce domaine, tandis que l’Exynos 2600 se positionne 15 % en dessous du A19 Pro. Cette spécialisation reflète une stratégie différente : Apple optimise ses puces pour des tâches séquentielles, tandis que ses concurrents privilégient les performances brutes en parallèle.

Des choix architecturaux distincts

La différence de performances s’explique en partie par les choix techniques des fabricants. Apple, en limitant le nombre de cœurs, vise à maintenir un équilibre entre puissance et consommation. À l’inverse, Qualcomm et Samsung augmentent le nombre de cœurs pour maximiser les performances multi-threads, au risque d’une consommation énergétique plus élevée.

Ces résultats soulignent une tendance : les benchmarks synthétiques, bien qu’utiles pour comparer les puces, ne reflètent pas toujours l’expérience utilisateur réelle. Les tests en conditions d’usage viendront compléter ce tableau, mais une chose est certaine : la concurrence entre les écosystèmes iOS et Android s’intensifie sur le terrain des performances.

Vers une nouvelle ère de compétition ?

Pendant des années, les puces Apple ont dominé sans partage les classements de performances. Aujourd’hui, l’écart se réduit, et les fabricants Android prouvent qu’ils peuvent rivaliser, voire dépasser, les solutions d’Apple dans certains domaines. Reste à voir comment ces performances se traduiront dans l’usage quotidien des smartphones, où l’efficacité énergétique et l’optimisation logicielle jouent un rôle clé.