Faire évoluer son installation solaire : comment ajouter une batterie sans tout changer ?

Ajouter une batterie à une installation photovoltaïque existante permet de mieux exploiter sa production. Avec ses solutions SolarFlow en couplage AC, Zendure facilite cette évolution tout en conservant les équipements déjà installés.

Au fil des années, les technologies de production solaire ont considérablement évolué, tout comme les solutions permettant de mieux exploiter l’électricité produite. Mais lorsqu’on a déjà investi dans une installation photovoltaïque, pas question de tout remplacer pour profiter des dernières avancées.

L’enjeu consiste plutôt à faire évoluer progressivement son équipement, notamment en ajoutant du stockage. Zendure l’a bien compris et développe des solutions conçues pour s’intégrer aux installations existantes, indépendamment des choix matériels effectués auparavant. Une approche qui permet d’ajouter une batterie et d’optimiser davantage son autoconsommation, tout en conservant panneaux et onduleur déjà en place.

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SolarFlow 2400 Pro à 959 € (au lieu de 1 519€)SolarFlow 2400 AC+ à 839 € (au lieu de 1279€)SolarFlow 1600 AC+ avec 1 × AB2000L à 959 € (1 678€)SolarFlow 800 Plus avec 2 panneaux solaires de 500 W à 719 €(au lieu de 1128€)

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Les batteries SolarFlow AC+, une solution qui s’adapte à l’existant

Avec ses modèles SolarFlow AC+, Zendure mise sur une approche particulièrement intéressante pour faire évoluer une installation photovoltaïque existante. Leur principal atout réside dans le couplage AC : plutôt que d’intervenir entre les panneaux et l’onduleur, la batterie se raccorde côté courant alternatif. L’électricité solaire a donc déjà été convertie par l’onduleur existant. La station peut alors récupérer le surplus, le stocker et le restituer lorsque le foyer en a besoin.

Cette architecture Plug & Play limite fortement les problématiques de compatibilité avec l’onduleur photovoltaïque existant. Zendure décline par ailleurs son offre pour différents niveaux de besoins. Le SolarFlow 1600 AC+ constitue une solution parfaite pour débuter avec une capacité de stockage de 1,92 kWh extensible à 11,52 kWh, tandis que le SolarFlow 2400 AC+ propose 2,4 kWh de stockage extensible à 16,8 kWh.

Pour les foyers ayant des besoins plus importants, le SolarFlow 3000 Mix AC+ propose 8 kWh de stockage et jusqu’à 3 kW de puissance AC en plug-and-play. Il dispose également d’une sortie hors réseau pouvant atteindre 3 680 W, avec une puissance de pointe de 7,2 kW. Une configuration qui permet de disposer d’une réserve d’énergie importante, y compris pour alimenter des équipements lors d’une coupure de courant.

Au-dessus, le SolarFlow 4000 Mix AC+ reprend cette capacité de stockage de 8 kWh, mais porte la puissance AC bidirectionnelle à 4 kW. Il intègre également une entrée dédiée pour un onduleur photovoltaïque couplé en AC, ce qui permet notamment de l’ajouter à une installation solaire de toiture existante en conservant l’onduleur déjà en place. En mode PV passthrough, sa puissance de sortie AC peut atteindre 5 kW. Il conserve par ailleurs une sortie hors réseau de 3 680 W, une puissance de pointe de 7,2 kW et une fonction UPS avec un temps de basculement annoncé de 10 ms.

Reste une contrainte : mesurer précisément les flux énergétiques du logement. Sans compteur intelligent compatible, la station dispose de moins d’informations pour déterminer en temps réel le surplus disponible ou les besoins du foyer. L’ajout d’un Smart Meter permet donc d’exploiter beaucoup plus efficacement les capacités d’automatisation et d’optimisation du système.

Le Smart Meter, la clé pour piloter intelligemment le stockage

Pour exploiter efficacement une batterie SolarFlow sur une installation photovoltaïque existante, le compteur intelligent joue un rôle central. Véritable chef d’orchestre, il mesure en temps réel les flux électriques du logement afin de déterminer ce que le foyer consomme et les échanges avec le réseau. Le système peut ainsi identifier un surplus de production solaire et décider de charger la batterie plutôt que de laisser cette énergie repartir sur le réseau. À l’inverse, lorsque la consommation dépasse la production, l’énergie stockée peut être mobilisée pour limiter les prélèvements sur le secteur.

Zendure propose pour cela ses Smart Meter 1CT-S et 3CT-S, ce dernier étant équipé de trois pinces de mesure pour couvrir notamment les installations triphasées. Selon les systèmes SolarFlow, des compteurs tiers comme les Shelly Pro 3EM et Shelly 3EM peuvent également être utilisés.

Le système de gestion énergétique de Zendure s’appuie déjà sur ZENKI, son intelligence artificielle capable d’analyser différentes données, comme la consommation du foyer, la production solaire, la météo ou encore les tarifs de l’électricité. À partir de ces informations, le système peut anticiper les besoins et piloter automatiquement la charge et la décharge des batteries afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie.

À l’IFA 2026, Zendure a dévoilé Agentic HEMS, une nouvelle plateforme qui marque un saut systémique : passer d’une simple planification par IA à une énergie domestique qui prédit, planifie et agit de manière autonome. S’appuyant sur trois couches interconnectées — ZenPulse (modèle de prévision), ZENKI™ AI Agents et Zen+OS (plateforme ouverte) — le système coordonne batteries, production solaire, pompes à chaleur et recharge des véhicules électriques.

Partir de zéro : pourquoi choisir une solution Zendure complète ?

Le rétrofit AC répond particulièrement bien aux besoins d’une installation photovoltaïque déjà en service, puisqu’il permet d’ajouter du stockage sans remettre en cause les équipements existants. Pour un projet solaire neuf, partir directement sur une solution complète issue d’un même écosystème peut toutefois se révéler plus pertinent. La gamme Zendure SolarFlow AC+ est compatible avec une large majorité d’installations photovoltaïques existantes.

En associant dès le départ production solaire, conversion, stockage et gestion intelligente de l’énergie, les différents composants sont conçus pour fonctionner de concert. L’installation et la configuration s’en trouvent simplifiées, tandis que la gestion des flux peut être optimisée afin d’exploiter au mieux l’énergie produite.

C’est notamment l’approche retenue par Zendure avec son écosystème piloté par Zen+ OS. Celui-ci coordonne les différents équipements et automatise la gestion énergétique, notamment les cycles de charge et de décharge de la batterie, afin de les adapter aux habitudes de consommation et aux besoins du foyer.

Une plateforme ouverte pour renforcer la compatibilité

L’adaptabilité est inscrite dans l’ADN de Zendure. Une philosophie que l’entreprise pousse encore plus loin avec son nouvel Agentic HEMS, présenté comme « Le hub énergétique intelligent à l’ère de l’IA ». La marque a notamment choisi d’en faire une plateforme ouverte, avec des API et un écosystème conçus pour faciliter les interactions avec des équipements et services tiers.

Le système peut ainsi s’intégrer à des environnements comme MQTT, Home Assistant ou Homey, pour offrir une gestion énergétique plus flexible et personnalisable. Cette ouverture permet surtout aux solutions Zendure de s’intégrer à des installations connectées existantes, y compris lorsqu’elles réunissent des équipements provenant de différents fabricants.

Les produits en détails

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Plug & play

Capacité : 2,4 kWh extensible à 16,8 kWh (jusqu’à 5 batteries AB3000L de 2,88 kWh)

2 400 W AC bidirectionnel

Sortie hors réseau 2 400 VA, jusqu’à 3 200 W en appoint réseau, bascule en 15 ms

Recharge sur le réseau pilotée par les tarifs

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP 65

De -20 à +55 °C

Système de protection ZenGuard : double BMS, auto-chauffage et extinction aérosol

HEMS avancé et ouvert piloté par l’IA ZENKI

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire totale

3680 W en sortie hors réseau et 7,2 en crête

IP 65

De -20 à +55° C

Port PV-IN AC

100% compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS avancé et ouvert

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 1600 AC+

Plug & play

Capacité : 1,92 kWh extensible à 11,52 kWh (jusqu’à 5 batteries AB2000L)

1 600 W AC bidirectionnel

Sortie de secours jusqu’à 1 600 VA, bascule en moins de 15 ms

Recharge sur le réseau pilotée par les tarifs

Cellules LiFePO4, plus de 6 000 cycles

IP 65

De -20 à +55 °C

Système de protection ZenGuard : double BMS et auto-chauffage

HEMS avancé et ouvert piloté par l’IA ZENKI

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh

3 kW AC en plug and play

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

Bascule ASI en 10 ms

Port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

De -20 à +55 °C

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS 2.0 avancé et ouvert

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Fonctionnement silencieux à 25 dB et boîtier métallique

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans