Smart Window, la fonctionnalité IA de Firefox, arrive en France avec Mistral

Mozilla s’associe à la start-up française Mistral afin d’alimenter avec ses modèles d’intelligence artificielle la fonctionnalité expérimentale « Firefox Smart Window ». Marquant le début de son déploiement international en France, cet outil d’aide à la navigation mise sur la prise en compte des spécificités linguistiques locales et sur la non-conservation des données d’interaction des utilisateurs.

Mozilla a annoncé un partenariat avec la start-up française spécialisée en intelligence artificielle Mistral. Dans le cadre de cet accord, les modèles développés par Mistral alimenteront « Firefox Smart Window », la nouvelle expérience de navigation propulsée par l’IA de Mozilla, actuellement proposée en version bêta.

Par le passé, Mozilla s’est régulièrement positionnée contre la manière dont certaines entreprises intègrent l’IA dans leurs navigateurs, dénonçant l’utilisation de fonctionnalités qui suivent le comportement des utilisateurs, les enferment dans des plateformes propriétaires et remplacent l’exploration du Web ouvert par des réponses fournies au sein d’écosystèmes fermés.

Le PDG de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, a déclaré à ce sujet que les navigateurs doivent rester des environnements ouverts au sein desquels divers fournisseurs d’IA peuvent innover, au lieu de devenir des canaux d’orientation vers l’écosystème fermé d’une seule entreprise.

Fonctionnement et déploiement international

La fonctionnalité Smart Window a été conçue pour assister les utilisateurs lors de tâches impliquant plusieurs onglets et plusieurs sessions de navigation. Elle permet notamment d’expliquer des recherches complexes, de retrouver des informations consultées précédemment, d’organiser des onglets liés et de répondre à des questions en tirant parti du contexte de navigation de l’utilisateur.

Cette annonce marque également le début du déploiement international de Smart Window. Jusqu’alors accessible uniquement en anglais aux États-Unis et au Canada, la fonctionnalité est désormais lancée en France avec la prise en charge officielle du français. Un déploiement au Royaume-Uni et en Allemagne est prévu plus tard cette année. Mozilla et Mistral ont précisé porter une attention particulière à l’utilisation de modèles entraînés et ajustés pour prendre en compte les langues régionales, les dialectes et les contextes culturels locaux.

Gestion des données et confidentialité

Sur le plan de la protection des données, Mozilla et Mistral ont confirmé que les interactions des utilisateurs ne seront pas conservées sur leurs serveurs respectifs pour l’entraînement ultérieur des modèles d’IA.

L’équipe de Mistral a indiqué que cette collaboration combine la politique de confidentialité de Firefox avec ses modèles ouverts pour garantir l’autonomie des utilisateurs. La protection de la vie privée est intégrée directement dans le fonctionnement de Firefox Smart Window : les conversations ne sont pas enregistrées par défaut sur les serveurs de Mozilla, et les partenaires comme Mistral s’engagent à appliquer une politique d’absence totale de conservation des données.

Face à la stratégie de concurrents tels que Google et Microsoft, qui intègrent l’IA pour orienter les recherches vers leurs propres plateformes, Firefox fait le choix d’une approche axée sur la localisation et l’absence de rétention des données.