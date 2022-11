Fallout 4 reçoit un pack de textures HD de 43 Go

Depuis sa parution en novembre 2015, Fallout 4 a reçu pléthore de mods proposés gratuitement par des passionnés et visant à rectifier la copie rendue par Bethesda. Un nouveau proposé par luxor8071, un individu également connu pour ses mods destinés à Skyrim SE, se limite à des textures HD pour le jeu principal et tous ses DLC. Mais avec 15 parties et un poids total d’environ 43 Go, il détone par son envergure.

© luxor8071

© luxor8071

L’auteur du mod écrit : “Fallout 4 HD Overhaul 2k fournit des textures HD nouvelles et améliorées. Il remplace des dizaines de milliers de textures dans tout le monde de Fallout 4 et de ses DLC […] Vêtements, créatures, armes, armures et autres ; plus de vilaines textures basse résolution”. Il ne précise pas si son pack de textures requiert plus de VRAM que les 2 ou 4 Go préconisés par le titre ; nous supposons que oui. Vous pouvez télécharger ce Fallout 4 HD Overhaul 2k sur le NexusMods.

Les meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps

Une alternative au pack de Bethesda

Rappelons que Bethesda propose également un pack de textures très haute résolution officiel pour son Fallout 4. Il nécessite 58 Go d’espace disque supplémentaires et une carte graphique avec au moins 8 Go de VRAM.

“Redécouvrez les Terres désolées comme jamais auparavant avec le Pack de textures haute résolution de Fallout 4 ! Des bâtiments dévastés de Lexiington aux rivages du port de Boston et au-delà, une multitude de détails sublime tous les lieux”.

Dans un autre registre, sachez qu’une équipe travaille depuis plusieurs années sur une extension officieuse mais prometteuse appelée Fallout 4 London. Ses développeurs, bénévoles, ont publié une vidéo fin octobre. Ils prévoient de sortir ce mod ambitieux l’année prochaine. Comme l’indique le titre, il situe l’action en dehors des États-Unis, une première pour la série, et proposera une map presque aussi grande que celle du jeu de base.