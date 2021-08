Fallout 4 s’affiche avec plus de 230 mods

Après Skyrim métamorphosé par plus 500 mods et du path tracing via Reshade, au tour d’un autre jeu de Besthesda de se montrer transfigurer : Fallout 4. Il a toutefois droit à un nombre de mods bien plus restreint, légèrement supérieur à 230.

La vidéo ci-dessus ne provient pas de la chaîne YouTube de Digital Dreams mais de celle d’un certain Ded String. Ce dernier ne précise pas sa configuration. En revanche, il a eu la bonne idée de partager la liste complète de tous les mods. Parmi ceux-là, figurent des classiques comme Caliente’s Beautiful Bodies Enhancer -CBBE- ou Sim Settlements 2 mais également Immersive Animations, Clean Water of the Commonwealth, TrueGrass ou encore Enhanced Lights and FX. Comme vous l’aurez constaté sur la vidéo, il y a aussi bon nombre de mods d’armes.

Fallout 4, un jeu dont la sortie remonte à novembre 2015

Rappelons que Fallout 4 n’est plus tout jeune, puisqu’il est paru le 10 novembre 2015 sur PC et consoles (Xbox One et PlayStation 4). Néanmoins, à l’instar de Skyrim, il peut s’appuyer sur sa communauté de moddeurs pour rester dans le coup.

Vous pouvez obtenir le même résultat que celui obtenu par Ded String en piochant dans sa liste de mods. Fallout 4 est aussi l’objet de mods assez ambitieux tels que Fallout London qui, comme son nom l’indique, prend pour cadre Londres, ou Fallout 4 The Capital Wasteland, un remake de Fallout 3 dans le moteur de Fallout 4 (Creation Engine).

