Final Fantasy 16 arrive sur PC, vous pouvez déjà l’essayer

Square Enix et Sony viennent d’officialiser le portage PC de Final Fantasy 16. Le jeu issu de la franchise de RPG japonais à succès est d’ores et déjà en précommande et devrait être disponible officiellement à la rentrée.

©Square Enix

Le marché des jeux PC va accueillir une nouvelle exclusivité issue du catalogue de la PlayStation 5. Derrière l’entrée d’une des licences phares du RPG japonais, Final Fantasy 16 va s’expatrier sur Steam et l’Epic Game Store dès la rentrée.

Après Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok, c’est donc au tour du titre développé par Square Enix d’atterrir sur PC. Celui-ci est d’ores et déjà disponible en précommande et devrait sortir officiellement le 17 septembre 2024.

Plusieurs éditions du jeu seront disponibles au lancement. La première sera vendue 50 euros tandis que la seconde, l’édition complète, sera fournie avec les DLC du jeu “Echoes of the Fallen” et “Rising Tide” pour la modique somme de 70 euros.

Une démo est actuellement disponible pour celles et ceux qui souhaitent essayer le jeu sans avoir à débourser le moindre centime. Pour l’instant, Square Enix n’a fait aucune allusion à une quelconque technologie devant accompagner le jeu à sa sortie.

©Square Enix

Ou sont le DLSS et le FSR ?

Ainsi, ni le DLSS de NVIDIA, ni le FSR n’ont été annoncés officiellement. Il est cependant plus que probable que ces outils d’upscaling ainsi que ceux de génération de frames soient présents à un moment donné.

Si l’éditeur japonais n’a pas profité de cette annonce pour dévoiler les configurations recommandées, elles sont néanmoins disponibles sur les pages Steam et Epic du RPG. Étant un jeu PS5 sorti à l’origine en 2023, le titre n’est pas particulièrement gourmand.

Il se place dans la même lignée que les portages de God of War Ragnarok ou de Ghost of Tsushima. Il nécessite au minimum une GeForce GTX 1070 et un Core i5-8400 (30 FPS en 720p) tandis qu’une RTX 2060 et un Core i7-10700 sont recommandés pour jouer dans de bonnes conditions (60 FPS en Full-HD).

Final Fantasy 16 va peser son poids

Final Fantasy 16 nécessite en revanche au minimum 16 Go de mémoire vive et 170 Go d’espace de stockage. Sur ces points précis, il semblerait que Square n’ait pas fait dans la dentelle en proposant un portage assez lourd.

L’arrivée du jeu sur PC n’est pas anodine et témoigne de la nouvelle philosophie en matière de portage de Sony. Le PDG par intérim de l’entreprise avait dernièrement suggéré que les jeux PlayStation arriveraient plus rapidement sur PC à l’avenir.

Si FF16 aura pris son temps, il n’est certainement pas le dernier jeu de l’éditeur japonais à faire sont entrée sur PC. Il faut donc s’attendre à ce que la liste des portages de jeux PS5 ou PS4 s’étende rapidement.

Minimale Recommandée Système d’exploitation Windows 10 / 11 Processeur AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-10700 Carte graphique AMD Radeon RX 5700

Intel Arc A580

NVIDIA GeForce GTX 1070 AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 Mémoire vive 16 Go Stockage 170 Go