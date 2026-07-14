Ces quelques jeux Steam sont anciens, ils font pourtant la fortune de Valve

La plateforme de Valve a enregistré 11,1 milliards de dollars de revenus bruts au premier semestre 2026, selon le cabinet Alinea Analytics. Un résultat porté en grande partie non pas par les nouveautés, mais par les anciens jeux du catalogue.

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La plateforme Steam a enregistré son meilleur semestre en termes de revenus. Selon les estimations d’Alinea Analytics, les ventes de jeux via le service de Valve ont généré 11,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires brut au cours des six premiers mois de 2026. Ce montant approche celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2021, une période marquée par un pic d’activité lié aux confinements pandémiques.

Une particularité de ces résultats : seulement 21 % des revenus proviennent de jeux sortis en 2026. La majorité des recettes est issue du catalogue rétroactif de Steam, confirmant la pérennité des titres anciens sur la plateforme.

Quelques nouveaux titres en tête, mais un catalogue dominant

Parmi les jeux récents les plus rentables, Forza Horizon 6 arrive en première position avec 197,7 millions de dollars de revenus depuis son lancement, suivi de Resident Evil Requiem (194,5 millions) et Crimson Desert (190,1 millions). Ces chiffres illustrent l’impact financier d’un petit nombre de grosses sorties, sans pour autant éclipser l’apport des jeux plus anciens.

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Croissance en Asie et hausse des prix

Alinea Analytics identifie deux tendances clés derrière cette progression :

L’augmentation du nombre d’utilisateurs en Asie , avec la Chine comme marché majeur en termes de nouveaux joueurs et de dépenses.

, avec la Chine comme marché majeur en termes de nouveaux joueurs et de dépenses. La hausse des tarifs : les éditeurs proposent davantage de jeux à prix élevé et misent sur des partenariats médiatisés pour stimuler les ventes.

Par ailleurs, plusieurs éditeurs qui avaient tenté de migrer leurs joueurs vers leurs propres launchers (comme EA ou Ubisoft) sont revenus vers Steam, face à la réticence des utilisateurs à quitter la plateforme.

Une infrastructure qui fidélise les joueurs

Steam a construit au fil des années des fonctionnalités qui en font une base stable pour les bibliothèques de jeux PC :

Compatibilité rétroactive (accès aux anciens achats sans restriction matérielle ou logicielle).

(accès aux anciens achats sans restriction matérielle ou logicielle). Prix adaptés par région et soldes fréquents .

et . Technologies d’interopérabilité comme SteamOS et Proton, permettant de jouer à des jeux Windows sur d’autres systèmes (handhelds, Linux, etc.). Ces outils, souvent invisibles pour l’utilisateur final, visent à garantir un accès durable aux jeux achetés, indépendamment des évolutions techniques.

Une position dominante, malgré la concurrence

D’autres plateformes, comme l’Epic Games Store, ont tenté des stratégies alternatives (jeux gratuits pour attirer les utilisateurs). Cependant, d’anciens employés d’Epic ont indiqué que beaucoup de joueurs récupéraient ces titres gratuits avant de retourner sur Steam pour leurs achats et leur temps de jeu.

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Les projections d’Alinea Analytics montrent une croissance régulière depuis 2017 : le chiffre d’affaires annuel de Steam est passé d’environ 5,5 milliards de dollars cette année-là à 20 milliards estimés en 2025. Avec déjà 11,1 milliards engendrés en six mois et une consommation soutenue des jeux anciens, la position de Valve dans l’écosystème du jeu PC continue de se renforcer.