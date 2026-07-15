Le SSD interne 990 de Samsung revient, et il est plus efficace que jamais

Samsung renouvelle sa gamme de SSD 990. Au programme : des performances en hausse, des vitesses de transfert encore plus élevées et la fiabilité qui a fait le succès de cette série.

Samsung ne cesse d’innover sur le marché des SSD. La preuve avec cette nouvelle version du SSD 990 qui affiche des performances en nette progression. Une amélioration qui concerne les débits bien sûr mais aussi l’efficacité énergétique et une fiabilité renforcée.

En réduisant encore la consommation d’énergie du SSD 990, Samsung améliore directement l’autonomie des ordinateurs portables. Le constructeur a ainsi optimisé son SSD pour offrir un excellent compromis entre performances et efficacité énergétique, tout en tirant parti des capacités offertes par l’interface PCIe 4.0.

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Deux capacités de stockage et des vitesses élevées

Ce nouveau SSD est proposé en versions 1 To et 2 To. Il exploite une interface PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0 ainsi que la mémoire V-NAND développée par Samsung. Le constructeur annonce d’impressionnantes vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 7 150 Mo/s sur le modèle 1 To et 7 250 Mo/s sur la version 2 To.

Les vitesses d’écriture séquentielle culminent à 6 450 Mo/s pour les deux capacités. En matière de performance aléatoire, le 2 To propose jusqu’à 850 000 IOPS en lecture et 1 200 000 en écriture, tandis que le 1 To atteint 700 000 et 1 100 000 IOPS respectivement.

Ces chiffres placent clairement les nouveaux SSD Samsung 990 dans le haut du panier, concernant les SSD PCIe 4. Avec l’IA générative en local, ces débits sont d’autant plus intéressants. Ils permettent une réactivité accrue des modèles stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Samsung baisse la consommation de ses SSD

Mais ce n’est pas la seule innovation. Samsung met également l’accent sur l’efficacité énergétique et annonce une consommation réduite de 38 % par rapport au 990 Pro.

Ce gain repose sur une combinaison entre un contrôleur maison optimisé et la dernière génération de mémoire V-NAND. Le résultat : des performances élevées pour une consommation nettement plus faible que celle des SSD traditionnels.

Concrètement, cela se traduit par un dégagement thermique réduit, une sollicitation moindre du système de refroidissement et, sur les ordinateurs portables, une meilleure autonomie.

Samsung précise que les performances en lecture et en écriture ont été mesurées avec la technologie Intelligent TurboWrite activée, dans une configuration de test équipée d’un processeur AMD Ryzen 9 7950X, de 16 Go de mémoire DDR5 à 4 800 MHz, de Windows 11 Pro 64 bits et d’une carte mère ASRock X670E Taichi.

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Place aux grosses capacités

La capacité constitue le deuxième atout majeur de ce SSD. Samsung sait que les jeux PC modernes occupent souvent entre 40 et 70 Go, que les titres AAA dépassent régulièrement les 150 Go, et qu’une heure de vidéo en 4K peut nécessiter 50 Go d’espace de stockage, voire davantage.

Pour un utilisateur qui alterne loisirs et productivité, une capacité de 2 To devient rapidement un véritable confort. Le SSD 990 est couvert par une garantie de trois ans et affiche une endurance de 400 To écrits (TBW) pour la version 1 To, contre 800 To pour le modèle 2 To. Cet indicateur, qui correspond au volume total de données pouvant être écrites sur le SSD au cours de sa durée de vie, témoigne d’une excellente durabilité et place le modèle 2 To parmi les références de sa catégorie.

Logiciel et sécurité : Samsung sort le grand jeu

L’aspect pratique n’a pas été oublié. Avec Samsung Magician 9.0, le constructeur propose une interface unifiée permettant de gérer ses SSD, mais aussi ses SSD externes, cartes mémoire et clés USB.

Le logiciel permet notamment de mettre à jour le micrologiciel, de diagnostiquer les performances du SSD, d’optimiser automatiquement son fonctionnement et de migrer facilement ses données depuis un ancien disque. Maintenir le micrologiciel à jour permet non seulement de préserver des performances optimales, mais aussi de bénéficier des derniers correctifs de sécurité. Samsung indique également avoir repensé l’interface afin de la rendre plus intuitive et plus personnalisable.

Côté sécurité, le SSD 990 intègre un chiffrement matériel AES 256 bits ainsi que les normes TCG Opal 2.0 et IEEE 1667. Ces technologies permettent de protéger efficacement les données stockées sur le disque, y compris en cas de vol ou d’accès physique non autorisé.

Un SSD sans dissipateur pour se loger partout

Alors que la grande majorité des cartes mères actuelles intègrent déjà des dissipateurs thermiques pour les SSD M.2, Samsung a fait le choix de ne pas équiper son SSD d’un radiateur dédié. Une approche qui lui permet de rester compatible avec un large éventail d’appareils, qu’il s’agisse d’un PC fixe ou d’un ordinateur portable.

Le SSD adopte le format standard M.2 2280, avec des dimensions de 22 mm de large pour 80 mm de long. Il peut ainsi s’installer dans la quasi-totalité des configurations compatibles disponibles sur le marché.

Compatible avec l’interface PCIe 4.0, il reste rétrocompatible avec les plateformes PCIe 3.0. En revanche, pour profiter pleinement de ses performances, il est indispensable de l’installer sur un emplacement NVMe PCIe 4.0.

Qu’en disent les benchmarks ?

Sur les principaux benchmarks, Samsung annonce un score PCMark 10 de 5 446 points pour la version 1 To et de 5 783 points pour le modèle 2 To. Des résultats qui témoignent d’excellentes performances globales, tant en lecture et écriture séquentielles qu’en matière de réactivité, un critère essentiel pour les jeux récents et les applications de création de contenu.

En écriture séquentielle, le constructeur revendique un gain de performances supérieur à 50 % par rapport au SSD 990 EVO, que ce nouveau modèle vient en partie remplacer au sein de la gamme Samsung.

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Cet article a été rédigé en partenariat avec Samsung.