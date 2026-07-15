RTX 50 : NVIDIA a supprimé les alertes surchauffe, ce logiciel les rétablit en secret

Avec la version 1.65, HWMonitor ajoute la prise en charge des températures hotspot des GeForce RTX 50. Une donnée supplémentaire pour suivre l’état thermique des cartes graphiques.

Malgré la suppression par NVIDIA des mesures de température des hotspots (points chauds) sur ses cartes graphiques GeForce RTX 50 série Blackwell, ces données restent accessibles. Les développeurs de CPUID ont intégré cette fonctionnalité dans la dernière version de leur utilitaire de surveillance matérielle, HWMonitor.

Des capteurs existants, mais désactivés

NVIDIA avait retiré l’affichage des températures des hotspots sur ses nouveaux modèles RTX 50, sans expliquer les raisons de cette décision. Pourtant, des moddeurs avaient précédemment démontré que les capteurs étaient toujours présents en modifiant les pilotes pour rétablir ces relevés. Leurs tests avaient révélé que certaines cartes subissaient du thermal throttling (réduction des performances due à la chaleur) alors même que la température moyenne du GPU semblait normale.

Ces observations avaient confirmé l’utilité des mesures de hotspots pour évaluer l’efficacité du refroidissement et identifier les causes de surchauffe locale, notamment en cas de mauvais contact entre le dissipateur et la puce.

HWMonitor 1.65 rétablit la surveillance

Avec la sortie de la version 1.65 de HWMonitor, CPUID permet désormais aux utilisateurs de consulter à nouveau ces données. Les notes de mise à jour indiquent un support officiel pour les températures des hotspots sur les RTX 50, en plus des relevés classiques du GPU et de la mémoire vidéo (VRAM). L’interface affiche désormais en temps réel deux valeurs distinctes : l’une pour le hotspot du GPU lui-même, l’autre pour celui des composants d’alimentation (VRM).

© 𝕏 / @d9cTB

Un utilisateur, identifié sous le pseudonyme @d9cTB, a partagé une capture d’écran illustrant cette fonctionnalité. On y voit une RTX 5090 avec un hotspot affiché à 94,8 °C, tandis que d’autres indicateurs thermiques restent visibles.

Une fonctionnalité attendue par les utilisateurs

La réintégration de ces mesures répond à un besoin pratique pour les possesseurs de cartes RTX 50, leur permettant de mieux diagnostiquer d’éventuels problèmes de refroidissement ou de thermal throttling. Il reste à voir si d’autres logiciels de monitoring adopteront cette approche à leur tour.

La version 1.65 de HWMonitor est disponible pour Windows (x86 et x64) et inclut par ailleurs un support préliminaire pour le GPU Lisuan 7G100.