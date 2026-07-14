La fonction phare du Galaxy S26 Ultra fait face à un problème majeur

Des propriétaires du dernier smartphone haut de gamme de Samsung signalent une teinte rouge au centre de l’écran. Le fabricant a lancé une enquête interne pour en déterminer la cause.

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Plusieurs propriétaires du Samsung Galaxy S26 Ultra rapportent un dysfonctionnement affectant leur écran : une teinte rougeâtre apparait au centre de l’affichage. Des images partagées sur les réseaux sociaux et le forum communautaire de la marque illustrent ce phénomène, qui suscite des interrogations parmi les utilisateurs.

Samsung serait sur le coup

D’après le site sud-coréen Newsway, Samsung a confirmé être en train de traiter la question. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Nous étudions actuellement le problème en interne pour en déterminer la cause. » Aucune explication officielle n’a pour l’instant été avancée, mais une piste est évoquée : le Privacy Display, une fonctionnalité conçue pour limiter la visibilité de l’écran aux personnes situées hors de l’axe de vision direct.

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Ce mode, qui assombrit les bords de l’affichage tout en renforçant la luminosité au centre, pourrait être à l’origine de la coloration anormale. La zone concernée par la teinte rouge correspond précisément à la partie où les pixels sont boostés. Toutefois, aucun élément ne permet à ce stade d’établir un lien certain entre cette fonction et le problème signalé.

Un modèle déjà critiqué sur d’autres points

Le Galaxy S26 Ultra avait déjà fait l’objet de remarques lors de sa sortie. Des utilisateurs ont signalé un écran simulant une profondeur de couleur 10 bits alors qu’il se limite en réalité à 8 bits, un scintillement perceptible (possiblement lié à la technologie Privacy Display ou à l’émulation des couleurs), ainsi que le remplacement du téléobjectif périscope par un système All Lenses on Prism (ALoP) pour le zoom 5x.

L’impact de ce nouveau problème sur la perception du produit par les consommateurs dépendra probablement de la réaction de Samsung. La marque n’a pas encore indiqué si une solution, comme une mise à jour logicielle ou un rappel, était envisagée.