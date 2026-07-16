Microsoft licencie à tour de bras dans sa division Xbox, plus de 3000 employés et prestataires sur le carreau

Microsoft a annoncé 3 200 licenciements chez Xbox d’ici 2027, mais ce chiffre ne reflète qu’une partie des emplois réellement touchés. Entre studios sous-traitants, partenaires de co-développement et prestataires externes, des centaines de travailleurs ont déjà été licenciés dans l’ombre, sans apparaître dans les statistiques officielles – et sans toujours pouvoir en parler.

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Les 3 200 suppressions de postes annoncées par Xbox d’ici juillet 2027 constituent déjà la vague de licenciements la plus importante jamais enregistrée dans l’industrie du jeu vidéo. Mais selon le journaliste Jason Schreier, de Bloomberg, ce chiffre ne reflète pas l’ensemble de la réalité.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Schreier met en lumière ce qu’il appelle des « coupes cachées » : des suppressions de postes qui touchent des studios externes et des prestataires liés à des projets annulés, mais qui n’apparaissent pas dans le total officiel communiqué par Microsoft.

Des projets annulés aux effets en cascade

Le journaliste prend l’exemple du reboot de Perfect Dark, dont le développement a été abandonné. Si l’on sait que The Initiative et Crystal Dynamics travaillaient sur ce titre, Schreier révèle que d’autres équipes étaient également impliquées, dont le studio Eidos Montréal, ainsi que d’autres structures qu’il n’a pas encore pu confirmer avec certitude. Ces équipes ont elles aussi dû procéder à des licenciements à la suite de l’annulation du projet.

La situation de ces développeurs présente une difficulté supplémentaire : ayant signé des accords de confidentialité, ils ne sont pas en mesure de mentionner leur participation au projet dans leur portfolio, ce qui complique leur recherche d’un nouvel emploi.

Un phénomène similaire serait à l’œuvre autour des projets annulés chez Obsidian, dont un titre basé sur l’univers Shadowrun selon une information distincte. Les partenaires de codéveloppement de ces projets se retrouveraient dans la même situation : travail perdu, difficultés financières, et licenciements qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels de Microsoft.

La réduction des dépenses externes

Schreier souligne par ailleurs qu’un mémo public de la PDG d’Xbox, Asha Sharma, évoquait une réduction de 50 % des dépenses auprès de prestataires externes. Cela implique, selon lui, la suppression d’un nombre significatif de postes chez des entreprises travaillant en étroite collaboration avec Xbox, notamment dans des domaines comme le marketing ou les relations publiques.

Un bilan difficile à chiffrer

Le nombre total de personnes affectées par cette vaste restructuration reste donc impossible à établir avec précision. Selon Schreier, il se chiffrerait néanmoins en plusieurs milliers, au-delà des 3 200 licenciements officiellement annoncés.