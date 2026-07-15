OpenAI serait prêt à lancer son enceinte connectée, mais Apple pourrait l’en empêcher

OpenAI planche sur un haut-parleur intelligent aux allures quasi humaines, capable de bouger, d’écouter et de s’adapter en temps réel – mais Apple pourrait faire annuler le projet. Entre innovation controversée et bataille juridique, ce premier appareil matériel de l’entreprise s’annonce déjà sous haute tension.

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OpenAI travaille sur son premier appareil grand public, un haut-parleur intelligent rechargeable conçu pour être transporté facilement d’une pièce à l’autre, selon des informations rapportées par Bloomberg. Le dispositif, qui pourrait être commercialisé en 2027, serait présenté comme un “compagnon IA aux allures humaines”, capable d’interagir de manière naturelle avec les utilisateurs, à l’image des échanges vocaux proposés par la dernière version de ChatGPT.

Pas d’écran, mais un vrai “compagnon”

Contrairement aux enceintes connectées classiques, ce haut-parleur ne comporterait pas d’écran, mais intégrerait des éléments mécaniques mobiles destinées à donner l’illusion d’une présence “vivante”, plutôt que celle d’un simple objet répondant à des commandes. Pour renforcer cet aspect, OpenAI mise sur une version améliorée de GPT-Live, le modèle qui alimente déjà le mode vocal récent de ChatGPT. Cette technologie permettrait à l’appareil d’écouter et de parler simultanément, tout en adaptant ses réponses en temps réel au fil de la conversation.

Le dispositif serait également équipé d’une caméra et de capteurs pour analyser son environnement et personnaliser ses interactions en fonction du contexte. Parmi ses fonctionnalités, Bloomberg mentionne la possibilité de fournir des instructions culinaires, de contrôler des appareils domotiques ou de diffuser de l’audio.

Un projet marqué par des tensions juridiques

Le développement de ce haut-parleur s’inscrit dans une collaboration avec io, le studio de design fondé par l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive, racheté par OpenAI en 2025 pour 6,5 milliards de dollars. Cependant, le projet pourrait subir des retards en raison d’un litige judiciaire opposant OpenAI à Apple.

La semaine dernière, Apple a déposé une plainte contre OpenAI et deux de ses anciens employés, Chang Liu et Tang Yew Tan, accusés d’avoir téléchargé des dizaines de fichiers confidentiels avant leur départ, incluant des spécifications techniques et des données propres à des produits non commercialisés. La firme de Cupertino reproche également à OpenAI d’avoir adapté son processus de recrutement pour “solliciter des informations confidentielles” auprès d’anciens salariés d’Apple.

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Selon le géant technologique, plus de 400 ex-employés d’Apple travaillent désormais pour OpenAI, dont Paul Meade, ancien responsable du développement du casque Vision Pro, aujourd’hui à la tête de la nouvelle division matériel d’OpenAI.

Apple a demandé à la justice d’interdire à OpenAI de commercialiser ses produits matériels, une mesure qui, si elle était accordée, pourrait reporter indéfiniment le lancement du haut-parleur.