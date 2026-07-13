Jusqu’à 1,5 To de mémoire : la M7 Ultra au cœur des ambitions IA d’Apple

Apple ne se contente plus d’intégrer l’intelligence artificielle à ses appareils : la firme repense désormais ses processeurs autour de l’IA. Selon Bloomberg, le futur M7 Ultra, attendu en 2028 avec jusqu’à 1,5 To de mémoire, marquerait une rupture stratégique, visant aussi bien les Mac que les serveurs, pour concurrencer les géants comme Nvidia.

Image générée par IA.

Apple travaillerait sur une nouvelle génération de puces conçue avant tout pour l’intelligence artificielle, selon des informations rapportées par Bloomberg. La puce M7 Ultra, attendu pour 2028, marquerait un tournant dans la stratégie de la firme : ses performances viseraient non plus seulement les ordinateurs grand public, mais aussi les charges de travail habituellement réservées aux accélérateurs spécialisés, comme les solutions Nvidia Blackwell.

Une mémoire adaptée aux modèles d’IA les plus exigeants

La principale innovation résiderait dans sa capacité mémoire. La M7 Ultra serait conçue pour supporter jusqu’à 1,5 téraoctet (To) de mémoire unifiée, soit environ le double de ce que proposera la future M5 Ultra. Une telle capacité dépasse largement les standards actuels des stations de travail et des Mac grand public. L’objectif ? Permettre le traitement local de modèles d’IA toujours plus volumineux, sans dépendre systématiquement du stockage externe ou du cloud.

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Cependant, cette configuration maximale pourrait ne pas être disponible dès le lancement. Bloomberg souligne que sa commercialisation dépendra de l’état du marché des mémoires, encore marqué par des pénuries et des coûts élevés. La disponibilité des modules haute capacité reste donc incertaine, indépendamment des avancées techniques.

Un processeur destiné aux Mac… et aux serveurs Apple

La M7 Ultra ne se limiterait pas aux futurs Mac. Selon les mêmes sources, Apple prévoirait de l’intégrer à sa prochaine génération de serveurs dédiés à l’IA, après une première itération basée sur la M5 Ultra. Ces infrastructures, attendues vers 2029, alimenteraient à la fois les fonctionnalités d’Apple Intelligence sur les appareils et dans le cloud.

© Nvidia

Cette orientation reflète un changement de priorités chez Apple. Comme le note Bloomberg, l’IA dicte désormais la conception des puces, au-delà des traditionnels gains en puissance CPU, en graphismes ou en autonomie. La M7 Ultra serait ainsi développée pour se rapprocher des performances des accélérateurs professionnels, comme ceux de Nvidia, plutôt que de suivre la logique des processeurs grand public.

Une stratégie centrée sur l’IA

Avec cette puce, Apple ne se contenterait plus d’adapter ses processeurs à l’IA. Elle les concevrait dès l’origine pour l’IA. Si les informations se confirment, la M7 Ultra ne serait pas une simple évolution annuelle, mais une étape vers une compétition directe avec les acteurs historiques du calcul haute performance, sur des segments jusqu’ici réservés aux data centers et aux infrastructures cloud.

Reste à voir si Apple parviendra à concrétiser ces ambitions, tant sur le plan technique que logistique. L’entreprise n’a pour l’instant fait aucune annonce officielle.