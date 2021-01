Flight Simulator confronté à la réalité dans 4 vidéos

Il est devenu plus compliqué de voyager en avion depuis quelques mois ; en revanche, il est toujours possible de piloter virtuellement des machines dans Microsoft Flight Simulator. Et comme vous le constaterez dans les vidéos ci-dessous, en matière de rendu, le titre est clairement à la hauteur.

Sur YouTube, plusieurs vidéos comparent Flight Simulator à la réalité. Le site DSOGaming a rassemblé les plus impressionnantes. Il faut le reconnaître, au premier coup d’œil, il est parfois difficile de distinguer quelle séquence est issue du jeu ou du monde réel !

Flight Simulator 2020 comparé à Flight Simulator X en vidéo

En attendant le ray tracing…

Avant la sortie du soft, Asobo Studio avait illustré son souci du détail via plusieurs extraits mettant en avant la météo dynamique de Flight Simulator, la modélisation des avions, le soin apporté à la partie sonore ou encore les milliers d’aéroports édités manuellement.

Néanmoins, le système d’éclairage du jeu reste perfectible. De fait, le ray tracing n’est toujours pas implémenté, contrairement au mode VR ajouté via la dernière mise à jour ; gageons qu’il pourrait gommer ces menues imperfections. Pour l’instant, le studio n’a communiqué aucune date précise au sujet de son implémentation. Il a toutefois indiqué que la prise en charge de DirectX 12 sur PC arriverait en 2021.