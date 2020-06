Flight Simulator 2020 comparé à Flight Simulator X en vidéo

C’est une évidence, le prochain Flight Simulator de Microsoft s’annonce magnifique. De la modélisation des avions aux effets météorologiques dantesques, tout semble avoir été conçu pour nous éblouir. Et pour se rendre compte des progrès réalisés au fil des années, quoi de mieux qu’une vidéo comparative entre Flight Simulator 2020 et Flight Simulator X ?

C’est ce que propose Flight Sim dans l’extrait ci-dessus. Bon, le duel s’annonçait forcément inégal. Lancé en 2006, Flight Simulator a depuis pris du plomb dans l’aile tandis que Flight Simulator 2020 sera à n’en pas douter l’une des vitrines graphiques de l’année. L’auteur de la vidéo s’attarde qui plus est sur les aéroports. Or, Flight Simulator 2020 peut se targuer d’avoir plus de 37 000 aéroports édités manuellement.

À quoi ressembleraient nos héros de pixels d’antan en HD ?

Une configuration minimale accessible

En ce qui concerne les configurations préconisées, on les connaît depuis fin avril. Si pour profiter de Flight Simulator 2020 au summum de se beauté il faudra une machine armée de 32 Go de RAM et d’une RTX 2080, la configuration minimale reste plus accessible avec un Ryzen 3 1200 ou Core i5-4460, 8 Go de mémoire et une carte graphique Radeon RX 570 ou NVIDIA GTX 770. L’astuce : une partie du rendu streamé depuis Microsoft Azure. Ce procédé devrait en toute logique imposer une connexion internet permanente, et pas seulement pour le mod multi.

Baldur’s Gate 3 se dévoile dans une vidéo de presque deux heures