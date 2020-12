Fortnite accueille un mode performance pour les petites configurations

Après s’être consacrés aux PC haut de gamme en apportant le ray tracing à leur célèbre Battle Royale, les développeurs de Fortnite s’occupent maintenant des machines d’entrée de gamme. Ils lancent un « mode performance ». Comme son nom le présage, celui-ci vise à améliorer le nombre d’images par seconde sur des ordinateurs peu puissants. Déjà, en novembre 2019, l’implémentation de DirectX 12 avait octroyé des progrès substantiels en matière de la fluidité.

Pour l’instant proposé en version Alpha, ce mode performance est activable dans les paramètres du titre. Son activation/désactivation nécessite de redémarrer le jeu. Selon le communiqué, il « offre des gains de performance significatifs en réduisant la qualité visuelle au profit d’une utilisation de la mémoire plus faible et d’un allègement des charges CPU et le GPU ». D’après les tests réalisés par Epic Games, le gain est d’environ 150 % dans un match classique par équipes.

Des textures HD supprimables en un clic

Sur une machine armée d’un processeur Intel i5-8265U à 1,60 GHz (iGPU Intel UHD Graphics 620) et de 8 Go de RAM, le mode performance fait passer le nombre d’images par seconde moyen de 24 à 61 ; cela représente une hausse de 154 %. Sur un PC doté d’un APU AMD A10-5745M à 2,1 GHz (IGP AMD Radeon HD 8610G) et de 6 Go de RAM, le nombre d’ips moyen passe de 18 à 45, soit une hausse de 150 %. Pour le rendu visuel, le studio propose l’image ci-dessous, en 720p avec le mode performance activé.

Par ailleurs, Epic Games permet désormais de désinstaller les textures haute définition de Fortnite via une simple case à décocher. En l’état, cela libère 14,48 Go ; sans ses textures HD, le jeu pèse environ 17 Go.