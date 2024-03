FSR 3.1 : la génération de frames sera compatible avec l’upscaling du DLSS

©AMD

La technologie d’upscaling d’AMD, le Fidelity FX Super Résolution, est régulièrement mise à jour. Le but étant de ne pas se laisser devancer par la concurrence (principalement NVIDIA), mais aussi de fournir la meilleure expérience possible aux joueurs.

Alors que le FSR 3 est disponible depuis septembre 2023, l’outil de mise à l’échelle est compatible avec de plus en plus de jeux. Après avoir commencé sur Immortals of Aveum et Forspoken, le FSR 3 est désormais disponible sur une vingtaine de jeux.

Cela peut sembler peu, cependant la technologie est encore relativement récente. De plus AMD ne compte de toute façon pas s’arrêter là. En effet, l’entreprise accélère le pas et à l’occasion du GDC 2024, vient tout juste de présenter la version 3.1 du Fidelity FX Super Résolution.

Cette mise à jour du FSR arrive avec quelques ajustements et améliorations bienvenues. Parmi elles, AMD cite une stabilité accrue mais aussi la possibilité d’utiliser le FSR conjointement avec les technologies concurrentes.

Quelles améliorations pour le FSR 3.1 ?

Il semblerait donc que plutôt que d’essayer de battre la concurrence à tout prix, AMD essaye plutôt d’en profiter pour mettre en avant sa technologie. Ce n’est pas nouveau puisque le FSR, contrairement au DLSS de NVIDIA, est compatible avec des GPU autres que ceux d’AMD.

Ainsi, les joueurs seront certainement intéressés par l’idée d’utiliser le DLSS 2 ou l’XeSS d’Intel en même temps que le FSR 3.1. Cela devrait permettre de compléter l’outil d’AMD et d’offrir un gain de performance agréable pour les joueurs. Enfin, la génération de frame du FSR 3.1 étant dissociée de l’upscaling, cela devrait permettre d’utiliser la technologie d’AMD en même temps que le DLSS 3.

©AMD

Évidemment, ce n’est pas la seule nouveauté dont dispose le FSR 3.1. Cette mise à jour apporte également des améliorations de la technologie, notamment une meilleure qualité du rendu d’image. Selon AMD, cela devrait prendre la forme d’une réduction des problèmes de ghosting mais aussi une meilleure stabilité du FSR.

De plus, les problèmes de clignotement et les anomalies de mouvement devraient également être réduits. Ces ajustements permettent au FSR 3.1 de conserver plus de détails. Logiquement cela devrait se traduire par une image plus nette pour les joueurs.

Malheureusement, pour l’instant, un seul jeu bénéficiera des améliorations du FSR 3.1 : Ratchet and Clank Rift Apart. Cependant, AMD se veut rassurant, la liste des jeux compatibles avec le FSR 3 devrait s’agrandir rapidement dans le courant de l’année. Ainsi, AMD évoque des titres comme le prochain Warhammer 40K : Space Marine 2 ou encore Cyberpunk 2077.