Intel présente l’XeSS : les gains d’IPS avec l’Arc A770 dans plusieurs jeux

Call of Duty Modern Warfare II inaugurera l’XeSS le 28 octobre prochain.

Intel a mis une vidéo de presque pour trente minutes dans laquelle Ryan Shrout et Tom Petersen détaillent la technologie XeSS (Xe Super Sampling). Rappelons que c’est le pendant de l’entreprise au NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) et à l’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

Pour commencer, la société a dévoilé une liste de jeux qui prendront en charge l’XeSS. Le premier titre compatible sera Call of Duty Modern Warfare II. Le jeu d’Activision paraîtra le 28 octobre 2022. Bizarrement, Skull and Bones ne figure pas dans la liste communiquée par Intel ; c’est pourtant censé être le premier jeu à prendre en charge à la fois le FSR, le DLSS et l’XeSS.

Les gains obtenus grâces à l’XeSS avec une carte graphique Arc A770

Intel a également divulgué les gains d’images par seconde octroyés par l’XeSS avec une carte graphique Arc A770 en, 1440p. L’Intel XeSS propose quatre modes de qualité : Performance, Équilibré, Qualité et Ultra-Qualité. Naturellement, ces paramètres influent sur la qualité du rendu et sur l’amélioration des performances. Rappelons que l’Arc A770 est le fleuron de la gamme de cartes graphiques Arc Alchemist desktop.

Carte graphique Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Cœurs Xe 32 28 16 8 4 Cœurs FP32 4096 3584 2048 1024 512 Fréquence GPU 2,5 GHz À déterminer À déterminer À déterminer 2,0 GHz VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 128-bit 96-bit 64-bit Vitesse mémoire 15,5 Gbit/s À déterminer À déterminer 15,5 Gbit/s À déterminer TBP 225W 225W 175W 75W 75W MSRP 349-399 dollars 279-349 dollars 200-249 dollars 129-139 dollars 99 dollars

La société dévoilera les critères de prise en charge matérielle de sa technologie ultérieurement, mais tous les GPU supportant le Shader Model 6.4 semblent éligibles. Pour finir, sachez qu’Intel travaille avec le développeur UL/3DMark pour proposer un test de performance XeSS.

