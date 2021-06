G.Skill présente un boîtier mini-ITX pentagonal, le Z5i

Bien connue pour ses barrettes mémoire, la marque G.Skill s’attaque au secteur des boîtiers. Le premier soldat envoyé au front par la firme n’est pas un imposant mastodonte ; c’est un mini-ITX intitulé Z5i conçu pour les systèmes SFF (Small Form Factor). Il se présente dans la vidéo ci-dessous.

G.Skill n’a pas encore communiqué les dimensions du châssis. Nous savons simplement qu’il est en mesure d’accueillir un radiateur AIO de 280 mm ainsi qu’une carte graphique mesurant jusqu’à 330 mm de longueur et occupant trois slots. Niveau design, ce G.Sill Z5i arbore deux panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm ; ils enrobent sa façade avant. Il adopte une forme pentagonale (5 côtés) et un cadre en aluminium monobloc. Le logo G.Skill, positionné en bas à gauche, propose des effets RGB configurables. Tous ces éléments ont permis à ce boîtier d’être auréolé des prix « iF Design Award 2021 » et « Red Dot Design Award 2021 ».

G.Skill dégaine des kits de mémoire Trident Z Royal Elite à faible latence

Deux ventilateurs de 140 mm

Pour ceux qui privilégient un refroidissement par air, le G.Sill Z5i peut héberger une paire de ventilateur de 140 mm à l’arrière. En matière de stockage, il propose deux emplacements 2,5 pouces et un emplacement convertible 2,5 pouces / 3,5 pouces.

Au niveau de la connectique, le panneau avant du Z5i est équipé de deux ports USB 3.0 et d’un port USB 3.1 Type-C.

Ce boîtier Z5i fait donc une bonne première impression ; restera à découvrir son prix. Étant donné les arguments qualitatifs mis en avant par G.Skill, il est probable qu’il soit vendu à un tarif assez élevé. L’entreprise n’a pas non plus dévoilé la date de commercialisation.

G.Skill établit un nouveau record du monde, avec de la DDR4-6666

Source : G.Skill