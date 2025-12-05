Samsung Galaxy Z TriFold : le premier benchmark dévoile des performances décevantes

À quelques jours de son lancement, le Samsung Galaxy Z TriFold affiche des résultats Geekbench inférieurs aux standards de sa puce Snapdragon 8 Elite, laissant présager des compromis techniques liés à l’intégration matérielle de ce nouveau format pliant.

À quelques jours de son lancement commercial en Corée du Sud, prévu le 12 décembre, le Samsung Galaxy Z TriFold voit ses premiers résultats Geekbench 6 circuler sur la toile via le leaker SammyGuru. Les scores obtenus – 2 853 points en single-core et 8 501 points en multi-core – se situent notablement en dessous des performances officielles du Snapdragon 8 Elite qui équipe l’appareil.

Des performances CPU en retrait par rapport au SoC de référence

Qualcomm annonce pour le Snapdragon 8 Elite des scores de référence de 3 155 points en single-core et 9 723 points en multi-core sous Geekbench 6. Le Galaxy Z TriFold enregistre donc un écart de –9,6 % en single-core et –12,6 % en multi-core.

Ces écarts restent dans la fourchette habituelle des smartphones Android, qui n’atteignent que rarement les chiffres de démonstration des fondeurs. Cependant, le fait que Samsung ait choisi le Snapdragon 8 Elite – un SoC déjà commercialisé depuis plus d’un an sur d’autres modèles haut de gamme – rend cette sous-performance plus visible que sur un appareil équipé de la toute dernière génération.

https://twitter.com/Mohammed_K_2010/status/1996604531132776612

Un dirigeant de Samsung avait récemment justifié ce choix en expliquant que l’entreprise privilégiait une version “parfaitement aboutie” du SoC plutôt qu’une puce plus récente mais potentiellement moins optimisée pour un format triple pliage. Cette explication n’a pas convaincu tous les observateurs, certains y voyant plutôt une décision liée aux coûts de développement.

Caractéristiques techniques

Le Galaxy Z TriFold est le premier smartphone triple pliage de Samsung à être commercialisé (une version limitée avait été proposée en Chine par Huawei sous le nom Mate XT).

Dimensions déplié : 159,2 × 214,1 × 3,9-4,2 mm

159,2 × 214,1 × 3,9-4,2 mm Dimensions plié : épaisseur de 12,9 mm

épaisseur de 12,9 mm Écran principal : 10 pouces LTPO AMOLED, résolution 2 160 × 1 584, 1 600 nits

10 pouces LTPO AMOLED, résolution 2 160 × 1 584, 1 600 nits Écran de couverture : 6,5 pouces LTPO AMOLED, résolution 2 520 × 1 080, 2 600 nits

6,5 pouces LTPO AMOLED, résolution 2 520 × 1 080, 2 600 nits Taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz sur les deux dalles

RAM : 16 Go

16 Go SoC : Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite Batterie : 5 600 mAh, charge filaire 45 W

5 600 mAh, charge filaire 45 W Protection : IP48

Module photo :

Capteur principal 200 MP

Ultra grand-angle 12 MP

Téléobjectif 10 MP (zoom optique ×3)

Capteur frontal 10 MP sur chaque écran

Prix et disponibilité du Galaxy Z TriFold

Le Galaxy Z TriFold sera lancé le 12 décembre en Corée du Sud au prix de 3,38 millions de wons, soit environ 2 447 dollars US au taux actuel.

Aucune date de commercialisation internationale n’a encore été communiquée.