Les prix du Galaxy S26 Ultra viennent de fuiter… et vous allez tomber de votre chaise

Un leak ultra-crédible annonce que le Galaxy S26 Ultra 256 et 512 Go sera lancé 100 € moins cher que le S25 Ultra actuel, une première historique pour un flagship Samsung.

Une information divulguée par l’informateur technologique Roland Quandt suggère une baisse de tarif pour certaines configurations du futur Samsung Galaxy S26 Ultra, en dépit du contexte actuel de crise mondiale de la mémoire. Ces données, publiées le 29 janvier 2026, indiquent toutefois une stratégie différente pour les modèles standard de la gamme.

Le tarif du Ultra en nette baisse

Selon les informations publiées sur le réseau social BlueSky, les versions d’entrée et de milieu de gamme du Galaxy S26 Ultra pourraient bénéficier d’une réduction de prix au lancement par rapport à la génération précédente (S25 Ultra). La source évoque une baisse de 100$ environ pour les modèles de 256 Go et 512 Go.

Les tarifs évoqués par la fuite sont les suivants :

Modèle 256 Go : 1 369 € (contre un prix de référence précédent indiqué à 1 469 £ dans le rapport source).

1 369 € (contre un prix de référence précédent indiqué à 1 469 £ dans le rapport source). Modèle 512 Go : 1 490 £ (contre 1 590 £ précédemment).

1 490 £ (contre 1 590 £ précédemment). Modèle 1 To : Le prix resterait inchangé à 1 849 £.

Pas de baisse de prix pour les versions standard

Contrairement à la version Ultra, les Galaxy S26 et Galaxy S26 Plus devraient conserver leurs tarifs de lancement habituels. Ce maintien pourrait s’expliquer par des marges bénéficiaires potentiellement plus faibles sur ces appareils.

Parallèlement, une rumeur distincte mentionnée dans le rapport suggère que Samsung pourrait augmenter le stockage de base des modèles non-Ultra à 256 Go.

Stratégie commerciale et production

La fuite précise que Samsung ne proposerait pas de mise à niveau de stockage gratuite lors des précommandes pour cette génération, une incitation commerciale courante les années précédentes.

En sa qualité de producteur majeur de modules DRAM à l’échelle mondiale, Samsung pourrait être en mesure d’absorber la hausse des coûts des composants liée à la crise de la mémoire. Cette position industrielle permettrait au constructeur de modérer ses prix de vente afin de potentiellement accroître ses parts de marché.

Ces informations reposent sur les déclarations d’une source unique et n’ont pas été corroborées par d’autres acteurs industriels ou confirmées par Samsung.