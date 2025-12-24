iPhone 17 Pro : 230 % de hausse sur un composant clé, qui va payer ?

La pénurie de DRAM contraint le constructeur à payer 70 dollars par module 12 Go LPDDR5X, contre 25-29 dollars en début d’année. L’entreprise prépare des mesures compensatoires.

Selon des informations relayées par le blog yeux1122 et reprises par Wccftech, Apple fait face à une augmentation substantielle du coût d’approvisionnement en mémoire vive pour ses modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Le prix unitaire des puces 12 Go LPDDR5X serait passé de 25-29 dollars à 70 dollars, soit une majoration de 230 %.

Un approvisionnement compliqué

Les contrats à long terme liant Apple à Samsung et SK hynix arriveraient à échéance en janvier 2026. Cette échéance intervient dans un contexte de pénurie mondiale de DRAM, dont la résolution n’est pas anticipée avant le quatrième trimestre 2027 selon les projections actuelles.

Samsung représenterait désormais 60 à 70 % des livraisons de modules mémoire destinés à Apple. Cette concentration sur un fournisseur principal limite les leviers de négociation du constructeur californien, bien que celui-ci ait sécurisé un stock conséquent avant l’envolée des prix.

Un iPhone 18 encore plus cher ?

La prochaine génération d’iPhone, dont la production de masse débuterait en février 2026, intégrerait une mémoire LPDDR5X à six canaux. Cette configuration vise à augmenter la bande passante disponible pour les fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquées.

Toutefois, cette spécification implique une consommation accrue de modules DRAM par appareil, amplifiant mécaniquement l’impact de la hausse tarifaire sur le coût de production unitaire. Si les conditions d’approvisionnement ne s’améliorent pas, une répercussion sur le prix de vente des iPhone 18 demeure envisageable.

Apple veut limiter le coût pour le consommateur

Apple dispose de plusieurs leviers pour absorber partiellement ces surcoûts. L’intégration verticale constitue le principal d’entre eux : l’entreprise substitue progressivement les composants tiers par des développements internes.

En 2026, les iPhone 18 et le potentiel iPhone pliable embarqueraient les puces A20 et A20 Pro, ainsi que le modem 5G C2 développé en interne. Cette stratégie réduit la dépendance envers Qualcomm et diminue les dépenses liées aux processeurs de bande de base.

Ces économies pourraient compenser une partie de l’augmentation des coûts mémoire. Néanmoins, le modem C2 constitue une première génération dont les performances en conditions réelles restent à évaluer face aux solutions Qualcomm éprouvées.