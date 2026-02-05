L’énorme défaut du S26 Ultra confirmé par un expert : Samsung refuserait encore d’écouter ses clients

Ice Universe annonce à 100 % que le Galaxy S26 Ultra n’aura toujours pas d’aimants Qi2 intégrés et obligera encore à acheter une coque magnétique, même pour utiliser le futur chargeur officiel 25 W de Samsung.

Selon de récentes fuites industrielles, le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, ne devrait pas intégrer les aimants nécessaires à la prise en charge native de la norme de charge sans fil Qi2. Cette information contredit les premières spéculations et suggère une continuité de la stratégie matérielle observée sur la génération précédente.

Absence de matériel magnétique intégré

Des informations techniques circulant depuis plusieurs mois concernant la gamme Galaxy S26 laissaient initialement entendre que le modèle Ultra intégrerait nativement des aimants compatibles Qi2 ainsi qu’une charge rapide sans fil de 25 W. Cependant, de nouvelles données remettent en question cette évolution matérielle.

I’ve confirmed from independent sources with 100% accuracy that the Galaxy S26 Ultra ultimately does not include built-in magnets inside the device. Magnetic functionality still relies on magnetic cases. — Ice Universe (@UniverseIce) February 5, 2026

Selon le leaker “Ice Universe”, une source disposant d’un historique de fiabilité reconnu dans le secteur, le Galaxy S26 Ultra ne comprendra pas d’aimants intégrés au châssis. La source affirme cette information avec une certitude de « 100 % ». Par conséquent, les utilisateurs devront continuer à utiliser des coques magnétiques spécifiques pour assurer la connectivité avec les accessoires compatibles, une situation identique à celle des modèles actuels.

Samsung miserait sur les accessoires tiers

En l’absence de solution native, Samsung prévoirait de commercialiser plusieurs coques de protection propriétaires pour le S26 Ultra, équipées d’aimants intégrés. Le fabricant envisage également de proposer un chargeur sans fil (« puck ») à la norme Qi2.2, similaire aux solutions magnétiques existantes sur le marché.

Alors que l’iPhone et le Pixel sont dotés de la charge magnétique, Samsung s’y refuserait toujours. © Salsa Gadgets sur X

Néanmoins, ces accessoires périphériques ne pallient pas l’absence d’intégration directe dans le terminal. La norme Qi2, finalisée en 2024 par le Wireless Power Consortium (WPC), vise à standardiser l’alignement magnétique pour améliorer l’efficacité énergétique et sécuriser la connexion entre le chargeur et l’appareil. Lors du lancement de ses modèles phares en 2025, Samsung avait opté pour la dénomination « Qi2 Ready », signalant une compatibilité dépendante d’accessoires externes.

Quelques incertitudes techniques

L’absence d’aimants soulève des interrogations techniques concernant les vitesses de charge annoncées. La norme Qi2.2 inclut des spécifications pour une charge sans fil plus rapide, atteignant potentiellement 25 W. Il n’est pas précisé à ce stade comment le Galaxy S26 Ultra pourrait atteindre ces vitesses sans l’alignement magnétique précis que garantit l’intégration native des composants Qi2.

Une hypothèse technique avancée pour expliquer cette décision d’ingénierie concerne le stylet S Pen. Il est possible que l’intégration d’aimants puissants au dos de l’appareil puisse créer des interférences électromagnétiques perturbant le fonctionnement du stylet, accessoire central du modèle Ultra.

Si cette configuration matérielle se confirme pour le modèle Ultra, il est hautement probable que les autres modèles de la gamme, à savoir les versions Plus et standard, soient également dépourvus de cette fonctionnalité.