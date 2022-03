Gearbox détaille la version PC de Tiny Tina’s Wonderlands : configurations requises et réglages disponibles

Le prochain opus de la franchise Borderlands s’intitule Tiny Tina’s Wonderlands. Il paraîtra la 25 mars prochain sur les consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC. Si vous souhaitez y jouer sur cette dernière plateforme, Gearbox Software a renseigné les configurations minimale et recommandée – qui ne figurent d’ailleurs toujours pas sur les pages Steam et Epic Games Store du titre. Le jeu n’est pas vraiment gourmand par rapport aux standards de 2022.

Votre ordinateur doit embarquer une configuration au moins équivalente à celle-ci : processeurs AMD FX-8350 ou Intel Core i5-3570 ; carte graphique AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 960 ; 6 Go de RAM. Comptez sur 75 Go d’espace disque et Windows 10 ou Windows 11 en guise de système d’exploitation.

La configuration recommandée reste peu exigeante, exception faite de la RAM. Elle liste un processeur AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i7-4770 ; une carte graphique AMD Radeon RX 590 ou NVIDIA GeForce GTX 1060 ; 16 Go de RAM.

Toutes les options graphiques disponibles

Gearbox a aussi eu la bonne idée de détailler tous les options graphiques proposées sur PC. Sachez ainsi qu’il sera possible de régler le FOV jusqu’à 110 degrés ; que le soft peut afficher jusqu’à 300 images par seconde (sous réserve d’avoir un écran qui gère une telle fréquence bien entendu).

Vous pouvez visionner une vidéo de gameplay de Tiny Tina’s Wonderlands d’une bonne de vingtaine de minutes dans une précédente actu.

Le descriptif du jeu promet un « un monde fantastique et imprévisible », dans lequel « Tina fait office de guide à travers un incroyable jeu de rôle dans lequel ne s’appliquent que peu de règles. Explorez une vaste carte du monde sur laquelle vous découvrirez des villes majestueuses, des forêts humides et remplies de champignons, de sinistres forteresses et bien plus ! ».

Enfin, ce Tiny Tina’s Wonderlands est naturellement toujours un FPS intégrant des éléments de jeu de rôle ; essentiellement du loot et un système de montée de niveaux avec des compétences. L’aventure sera entièrement jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs ; le titre bénéficiera d’un système de crossplay entre toutes les plateformes.

Source : 2K Games