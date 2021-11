GeForce Now : une limitation à 45 IPS pour certains jeux

En octobre dernier, NVIDIA a annoncé une nouvelle offre d’abonnement pour son service de cloud gaming GeForce : RTX 3080. Celui-ci autorise des sessions en 1440p et 120 images par secondes grâce à des serveurs plus puissants. Il coûte cependant plus cher que les abonnements Prioritaires et Fondateurs : 99,99 euros les 6 mois, soit 16,67 par mois. Il n’a pas d’incidence sur les autres abonnements : comme promis, les membres Fondateurs notamment peuvent conserveur leur abonnement mensuel à 5,49 euros. En revanche, certains accusent NVIDIA d’avoir discrètement revu à la baisse le niveau de prestation des abonnements Prioritaires et Fondateurs.

Sur Reddit, des utilisateurs rapportent avoir observé qu’il n’était plus possible d’atteindre 60 images par seconde sur quelques titres et ce, quels que soient les réglages graphiques choisis.

NVIDIA ouvre les inscriptions au service GeForce NOW RTX 3080 à tous

Un choix assumé par NVIDIA

NVIDIA a réagi en expliquant que cette limitation était volontaire. Voici les explications de l’entreprise :

« Pour nos membres Prioritaires, le nombre maximum d’images rendues par seconde est généralement fixé à 60, ou plus, pour la plupart des plus de 1 100 jeux que nous avons intégrés jusqu’à présent. Il y a toutefois quelques exceptions pour lesquelles nous avons déterminé que les jeux ne fonctionnaient pas assez bien à 60 FPS sur les GPU utilisés. L’OPS (Optimal Playable Settings) pour ces jeux spécifiques à forte intensité graphique ne peut donc pas être modifié. Cette mesure vise à garantir que tous les membres Prioritaires bénéficient d’une expérience cohérente et de haute qualité« .

De fait, selon certains utilisateurs, cette limitation ne serait pas nouvelle mais en place depuis plusieurs mois : des abonnés GeForce Now évoquent déjà un plafond à 45 IPS pour Cyberpunk 2077 dans un fil de discussion Reddit datée de décembre 2020. Nous nous garderons d’infirmer ou de confirmer ces propos faute de preuve. Toutefois, de mémoire, pour avoir joué un peu à Assassin’s Creed Odyssey par le biais du GeForce Now au cours de l’été, il nous semble que le compteur de FPS Steam affichait bien 60 IPS et non 45. Dans tous les cas, on peut se demander pourquoi NVIDIA ne permet pas simplement de choisir entre des modes performance et qualité, comme c’est souvent le cas sur consoles.

12 jeux dont le framerate est limité

Si sur le papier, le service de cloud gaming propose des sessions en 1080p à 60 images par seconde, les membres Prioritaires et Fondateurs doivent donc s’accommoder d’un framerate plafonné à moins de 60 IPS sur 12 jeux ; sur deux, il descend même à 45 IPS. Voici la liste des titres concernés :

Jeux OPS Dauntless 55 FPS Immortals Fenyx Rising 48 FPS Cyberpunk 2077 45 FPS Assassin’s Creed Odyssey 45 FPS Jurassic World Evolution 50 FPS Dyson Sphere Program 50 FPS Valheim 50 FPS Path of Exile 50 FPS Outriders 55 FPS Kenshi 50 FPS Biomutant 50 FPS Dying Light 50 FPS

Aucune limite avec l’abonnement RTX 3080

En revanche, si vous avez souscrit un abonnement GeForce Now RTX 3080, vous ne serez – pour l’instant – pas concerné par ces restrictions. NVIDIA a indiqué à TheVerge : « Actuellement, nous ne limitons pas la fréquence d’images avec l’offre RTX 3080 en raison des gains de performance par rapport à la génération précédente de serveurs. Bien que nous ne prévoyions pas d’avoir à le faire à l’avenir, il est impossible d’anticiper les demandes de jeux inédits et l’impact qu’ils pourraient avoir sur le matériel du serveur ».

Sources : NVIDIA, Reddit 1, Reddit 2, TheVerge