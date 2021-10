NVIDIA ouvre les inscriptions au service GeForce NOW RTX 3080 à tous

La semaine dernière, NVIDIA a annoncé le lancement de sa nouvelle offre GeForce NOW RTX 3080. Celle-ci permet de jouer en 1440p à 120 images par seconde sur PC et Mac, en 4K HDR à 60 IPS sur SHIELD TV, et étend la durée maximale des sessions à 8 heures. Les instances sont soutenues par les GeForce NOW SuperPODs, lesquels embarquent des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO. Pour profiter de ces conditions, il faut souscrire un abonnement RTX 3080 facturé 99,99 euros les 6 mois. NVIDIA avait ouvert les inscriptions aux membres prioritaires et fondateurs dès la semaine dernière ; désormais, tous ceux qui le souhaitent peuvent précommander leur inscription au service d’abonnement GeForce NOW RTX 3080.

Dans son communiqué, NVIDIA rappelle que « les membres Founders et les membres Priority ont toujours accès à la précommande. Les membres « fondateurs », exclusivement, bénéficient d’une réduction de 10 % sur le prix de l’abonnement et peuvent effectuer une mise à niveau sans risque pour leurs avantages. Ils peuvent également revenir à leur formule d’origine et conserver le tarif « Founders for Life », tant qu’ils sont en règle avec l’une des formules d’abonnement payantes ».

En outre, l’entreprise précise que les abonnements de six mois sont limités ; que les précommandes ne seront facturées que lorsque l’abonnement GeForce NOW RTX 3080 sera converti en abonnement actif, soit en novembre en Amérique du Nord et en décembre en Europe occidentale. Vous pouvez souscrire à cette adresse et consulter la FAQ.

AMD et NVIDIA dégainent leur pilote pour Marvel’s Guardians of the Galaxy notamment

Cinq titres ajoutés au catalogue GeForce NOW

Par ailleurs, cinq nouveaux jeux intègrent le GeForce NOW ce jeudi. Voici lesquels :

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Steam et Epic Games Store)

Riders Republic (Ubisoft Connect).

Alan Wake Remastered (Epic Games Store)

Hide and Shriek (Steam)

Paradise Killer (Steam)