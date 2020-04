Generation Zero est jouable gratuitement jusqu’au 4 mai sur Steam

Le jeu Generation Zero, sorti en mars 2019 sur PC, était attendu par certains d’entre nous. Malheureusement, le titre de Systemic Reaction n’a pas été à la hauteur des espérances et a récolté une note presse de seulement 51 points sur Metacritic. Qu’à cela ne tienne, si vous souhaitez vous forger votre propre avis sur le soft, sachez que celui-ci est jouable gratuitement jusqu’au 4 mai prochain sur Steam.

Il s’agit d’une offre temporaire et il faudra ensuite passer à la caisse pour conserver le titre. La plateforme applique toutefois un rabais de 60 % qui fait descendre le tarif à 9,99 euros.

Principe du jeu et configurations requises

Ce Generation Zero est un jeu de survie à la première personne. Il se déroule dans un vaste monde ouvert dystopique inspiré de la Suède des années 80. La population humaine et la faune sauvage ont disparu au profit des robots. En tant que rescapé, il vous faudra survivre dans cet environnement hostile. Vous pouvez vivre cette aventure seul ou accompagné de trois acolytes au maximum. Les avis concernant les phases d’action et de combat sont plutôt positifs. En revanche, les critiques pointent surtout la redondance des missions et une carte vide et peu inspirée.

Pour la configuration minimale, la fiche technique préconise un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire, une carte NVIDIA GTX 660 ou ATI HD 7870 avec 2 Go de VRAM et 35 Go d’espace disque. La configuration recommandée est bien plus gourmande, avec un Core i7, 16 Go de mémoire et une GTX 960 ou R9 280 avec 4 Go de Vram.

Enfin, n’oubliez pas que Total War : Shogun 2 est à récupérer gratuitement sur Steam jusqu’à vendredi.

