Genesis Oxid 850 RGB : un support de refroidissement à 5 ventilateurs pour PC portable

Afin de garder votre ordinateur portable au frais au cours des mois estivaux, Genesis propose l’Oxid 850 RGB, un support de refroidissement. Il se destine aux PC portables 17,3 pouces. L’engin possède cinq ventilateurs, des pieds pliables, et un éclairage RGB.

Le système de refroidissement mobilise un ventilateur principal et quatre ventilateurs plus petits, lesquels « aspirent l’air chaud sous l’ordinateur portable pour apporter de l’air frais » selon la marque. La turbine principale a un diamètre de 140 mm et les quatre petites de 60 mm. Le gros ventilateur atteint une vitesse de rotation maximale de 2500 tr/min ; les autres de 1100 tr/min. Le débit d’air monte à 70 CFM tandis que le niveau sonore à toute vitesse s’élève à 56 dB.

Le poids de l’ensemble est de 1,4 kg. Les dimensions sont de 400 x 270 x 35 mm. Notez que le Genesis Oxid 850 RGB est alimenté via l’un des deux ports USB 2.0 disponibles.

Six angles

Afin d’améliorer l’ergonomie, le support autorise le réglage de l’angle d’inclinaison sur six paliers. Il repose sur des pieds pliables qui permettent de changer rapidement la hauteur de l’ordinateur portable.

Enfin, Geneis n’a pas oublié le RGB : le ventilateur principal propose quelques effets ARGB.

La marque résume : « Oxid 850 est un support de refroidissement dédié aux ordinateurs portables d’une diagonale de 17,3, qui assurera la bonne température de l’appareil lors des sessions de jeu chaudes. Ses pieds pliables augmenteront l’ergonomie du travail, et l’éclairage RVB efficace du ventilateur principal sera le complément parfait à toute chambre de joueur élégante. »

Si cet argumentaire vous a convaincu et que vous avez l’utilité d’un tel produit, cet Oxid 850 RGB est disponible dès à présent au prix de 47,99 euros.