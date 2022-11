Gigabyte étend sa fonctionnalité ‘Instant 6 GHz’ aux cartes mères Z690

Gigabyte a annoncé l’extension de sa fonctionnalité “Exclusive Instant 6 GHz” aux cartes mères Z690. Il s’agit d’un OC automatique permettant de pousser un Core i9-13900K ou un Core i7-13700K à 6 GHz sur un cœur – d’obtenir un Raptor Lake à 6 GHz sans avoir à le configurer manuellement et sans avoir à attendre la sortie du Core i9-13900KS en somme. Jusqu’à présent, la marque réservait cette exclusivité à ses cartes mères sur chipset Z790.

© Gigabyte

Les fréquences Turbo maximales officielles sont de 5,8 GHz pour le Core i9 et de 5,4 GHz pour le Core i7. À en croire Gigabyte, sa fonctionnalité accorde un gain des performances mono-cœur de… 3 % au mieux.

Le communiqué de Gigabyte

Pas grand-chose à dire de plus pour cette information qui ne concerne donc que les détenteurs des deux processeurs susmentionnés et d’une carte Gigabyte Z690. Nous n’avons pas trouvé de test portant spécifiquement sur cette fonctionnalité. Vous trouverez le communiqué de l’entreprise, traduit automatiquement, ci-dessous.

“Gigabyte, fabricant leader de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd’hui étendre la technologie instantanée 6 GHz conçue pour les processeurs Intel Core i9-13900K et Core i7-13700K à la plateforme Z690. En mettant simplement à jour le dernier BIOS des cartes mères Z690 et en activant les paramètres pertinents, les utilisateurs peuvent optimiser leurs processeurs Intel Core i9-13900K et Core i7-13700K à 6 GHz pour une augmentation des performances sur un seul cœur jusqu’à 3 %. Cela permet aux utilisateurs qui restent avec la plateforme Z690 existante de profiter également de l’amélioration des performances du nouveau processeur.

Le dernier processeur Intel de 13e génération a impressionné les utilisateurs par ses performances de premier ordre. L’Instant 6 GHz de GIGABYTE sur la plateforme Z790 était réputé pour libérer les performances des processeurs Intel Core i9-13900K et Core i7-13700K pour les utilisateurs d’une manière plus facile et est maintenant employé sur la plateforme Z690. En mettant simplement à jour le dernier BIOS avec Instant 6 GHz activé, le système peut automatiquement ajuster la tension du CPU et la calibration de la ligne de charge Vcore des processeurs Intel Core i9-13900K et Core i7-13700K pour détecter les deux cœurs les plus optimisés fonctionnant à une fréquence de 6 GHz. Cela permet en outre d’augmenter les performances de 3 % sur un seul cœur comme sur la plateforme Z790.

[…]

Le BIOS supportant la technologie Instant 6 GHz des cartes mères Z690 a été mis à jour sur le site officiel de GIGABYTE, les utilisateurs peuvent mettre à jour le BIOS avec Q-Flash ou Q-Flash Plus pour profiter de la technologie innovante de GIGABYTE.”

Source : Gigabyte