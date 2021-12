Gigabyte lance des Brix Extreme dotés de processeurs AMD Ryzen 5000U

Sur le secteur des mini-PC, la famille Brix de Gigabyte a maintenant plusieurs années d’existence et pléthore de membres. En voici un nouveau, le Brix Extreme, le premier équipé d’APU AMD Ryzen 5000U. Gigabyte propose plusieurs variantes et a choisi trois processeurs appartenant à la gamme Ryzen 5000 mobile : les Ryzen 3 5300U, Ryzen 5 5500U et Ryzen 7 5700U.

Ces puces ont des TDP de 15 W. Elles possèdent respectivement 4 cœurs / 8 threads, 6 cœurs / 12 threads et 8 cœurs / 16 threads. Malheureusement, ces trois processeurs sont tous sous architecture Zen 2 ; il n’y en a aucun sous architecture Zen 3 (Ryzen 5 5600U et Ryzen 7 5800U).

Module AMD RZ608 Wi-Fi 6E

Certains boîtiers ont des dimensions de 52 x 134,2 x 139,1 mm (0,87 litre), d’autres de 48,3 x 134,2 x 139,1 mm (0,77 litre). Tous proposent deux emplacements SO-DIMM et supportent jusqu’à 64 Go de DDR4-3200.

Gigabyte a équipé ses Brix Extreme d’un module AMD RZ608 Wi-Fi 6E, récemment annoncé par AMD et Mediatek, et d’au moins un port 2,5 GbE. Pour le stockage, les châssis de 48,3 mm de haut offre un unique slot PCI-e Gen3 x 4 /SATA M.2 2280 tandis que ceux de 52 mm dispose d’un emplacement 2,5 pouces HDD / SSD en Sata III et autorise deux kits supplémentaires.

En matière de connectique, tous les Brix Extreme proposent quatre sorties [email protected] Hz : une paire de HDMI, un mini DP et un USB Type-C DP. Par ailleurs, certains mettent à disposition sept ports USB 3.2 ports (quatre à l’avant et trois à l’arrière).

Notez que Gigabyte fournit un support de montage VESA. Les prix ne sont pas encore connus. Lancement prévu début 2022. Vous pouvez accéder à toutes les informations au sujet de ces Brix Extreme sur le site de l’entreprise.

