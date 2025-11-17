Android pourrait bientôt copier cette fonctionnalité géniale de l’iPhone

Google développe une fonctionnalité gestuelle permettant d’échanger rapidement des informations de contact en rapprochant deux smartphones Android, une approche inspirée de NameDrop et destinée à simplifier les interactions du quotidien.

Google prépare discrètement une nouvelle fonction de partage de contacts qui permettrait d’échanger des informations simplement en rapprochant deux smartphones Android. Cette évolution, repérée par Android Authority dans une analyse du code de Google Play Services, rappelle le fonctionnement de NameDrop, lancé par Apple avec iOS 17.

Un partage des contacts simplifié

Les premières références techniques observées dans l’application évoquent un système baptisé « Contact Gestures Exchange ». Les chaînes de code et les animations internes montrent deux téléphones se déplaçant l’un vers l’autre afin de transmettre des données comme un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. Rien n’est encore actif, mais les éléments identifiés suggèrent que Google travaille sur une méthode gestuelle pour faciliter le partage d’informations personnelles.

Cette fonctionnalité semble liée à Close Share, le cadre de partage local déjà intégré à Android. Elle pourrait s’appuyer sur le Bluetooth ou l’ultra-wideband pour authentifier les appareils à proximité et sécuriser la transmission. L’interface et les gestes définitifs ne sont pas encore connus, et l’ensemble reste à un stade de développement précoce.

L’enjeu est de simplifier un geste du quotidien : échanger des coordonnées entre deux personnes. Malgré les nombreuses options existantes, cette opération implique encore souvent de saisir un numéro, scanner un QR code ou parcourir des menus. Une méthode reposant sur un simple contact entre deux téléphones pourrait fluidifier les interactions, en particulier lors d’événements professionnels, de réunions ou de rencontres informelles.

Si la fonctionnalité venait à être déployée à travers l’écosystème Android grâce à Play Services, elle pourrait bénéficier à une large base d’utilisateurs, y compris ceux qui n’utilisent pas de smartphones récents. L’approche offre également un contrôle granulaire sur les données partagées, avec la possibilité de transmettre uniquement une photo, une adresse e-mail ou de recevoir des informations sans en envoyer en retour.

L’échec de Samsung S Beam

Ce développement rappelle d’anciennes initiatives d’Android. Samsung avait proposé S Beam en 2012, et Android Beam s’appuyait sur la technologie NFC pour un partage rapide avant d’être abandonné. Le système en préparation apparaît comme une version actualisée de ces idées, adaptée aux capacités matérielles et logicielles actuelles.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a été faite par Google. Le projet pourrait évoluer ou ne jamais atteindre la version publique. Mais les indices laissent entrevoir la volonté de moderniser un usage devenu central dans la vie personnelle comme professionnelle.