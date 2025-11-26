ChromeOS, c’est bientôt fini ! Google travaille sur une nouvelle solution

Google développe Aluminium OS, un nouveau système basé sur Android et fortement centré sur l’IA, destiné à remplacer progressivement ChromeOS sur les ordinateurs portables à partir de 2026.

Google poursuit sa stratégie de convergence logicielle avec le développement d’un nouvel environnement destiné aux ordinateurs personnels. Baptisé Aluminium OS, ce système repose sur Android et ambitionne de succéder à ChromeOS, la plateforme de Google dédiée aux appareils légers et conçue autour du cloud. L’information provient d’une offre d’emploi publiée par la filiale taïwanaise de l’entreprise, depuis retirée, mentionnant explicitement ce nouveau projet.

Un système Android pensé pour les PC

L’offre concernait un poste de responsable produit senior pour les ordinateurs portables et tablettes Android. La description précisait que la mission porterait sur un système baptisé Aluminium, “construit avec l’intelligence artificielle au cœur du système”. Cette formulation suggère une intégration renforcée des capacités d’IA générative de Google, en particulier celles de Gemini, dans l’interface, les services et les fonctions système.

Ce poste incluait également la gestion de la phase de transition entre ChromeOS et Aluminium OS. Tant que les premiers appareils équipés du nouveau système ne seront pas commercialisés, le rôle devait aussi consister à superviser le portefeuille de produits ChromeOS, couvrant les Chromebooks, les modèles convertibles, les tablettes et même les postes de bureau.

Selon l’offre supprimée, Google ne cherche plus de candidats, ce qui laisse entendre que le poste a déjà été pourvu.

La fin progressive de ChromeOS ?

Si Google reste discret sur les détails techniques, plusieurs indices confirment le positionnement d’Aluminium OS comme successeur à terme de ChromeOS. Depuis plusieurs années, l’entreprise cherche à rapprocher ses plateformes mobiles et ses environnements pour ordinateur. Un rapport de novembre 2024 évoquait déjà un projet visant non pas à intégrer des composants Android au sein de ChromeOS, mais à migrer entièrement la base Chromium vers Android pour créer un système unifié.

L’offre d’emploi renforce cette hypothèse en indiquant clairement qu’Aluminium OS doit remplacer ChromeOS à long terme.

Des premiers tests avec Intel et MediaTek, un lancement dès 2026

Une question importante demeure : les Chromebooks déjà sur le marché pourront-ils migrer vers ce nouveau système ? Selon des informations relayées par Android Authority, des tests sont en cours sur des appareils de référence équipés de puces MediaTek Kompanio 520 et Intel Alder Lake. Cela pourrait indiquer que certains Chromebooks dotés de ces processeurs seraient éligibles, même si Google n’a pas communiqué officiellement à ce sujet.

Lors du Snapdragon Summit de septembre dernier, Sameer Samat, responsable de l’écosystème Android chez Google, a confirmé que ChromeOS et Android convergeraient vers une nouvelle plateforme PC centrée sur l’IA et la productivité. Il a également indiqué que la sortie de ce nouveau système est prévue pour 2026. Une échéance qui laisse supposer une phase de transition progressive pour les constructeurs comme pour les utilisateurs.