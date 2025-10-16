Le nouvel iPad Pro M5 embarque une surprise qui va ravir les utilisateurs

Apple a officiellement révélé les spécifications de RAM et de cœurs CPU/GPU de ses nouveaux iPad Pro M5 sur sa page de précommande, marquant une hausse de 50 % de la mémoire vive par rapport aux modèles M4 et une volonté accrue de transparence technique.

Apple a récemment officialisé la commercialisation de ses nouveaux iPad Pro équipés de la puce M5. Parmi les nouveautés, une information attire particulièrement l’attention : la marque affiche désormais, sur sa page de précommande, les détails concernant la quantité de RAM associée à chaque modèle. Une première pour la firme, qui marque un tournant dans sa politique de communication technique.

Une augmentation significative de la RAM

Les modèles d’entrée de gamme de l’iPad Pro M5, disponibles en 256 Go et 512 Go de stockage, intègrent désormais 12 Go de RAM, soit une hausse de 50 % par rapport aux 8 Go proposés sur les versions M4. C’est la même quantité de RAM que l’iPhone 17 Pro. Cette amélioration concerne également les configurations supérieures : les versions 1 To et 2 To bénéficient quant à elles de 16 Go de RAM.

Cette évolution s’accompagne d’une autre innovation : Apple indique désormais le nombre de cœurs CPU et GPU pour chaque configuration. Ainsi, les modèles 256 Go et 512 Go sont dotés d’un processeur 9 cœurs et d’un GPU 10 cœurs, tandis que les versions 1 To et 2 To passent à un CPU 10 cœurs, tout en conservant un GPU 10 cœurs. Ces spécifications rappellent celles du MacBook Pro 14 pouces de base, mis à jour récemment.

Apple communique enfin sur la RAM

Jusqu’à présent, Apple avait pour habitude de ne pas communiquer ouvertement sur la quantité de RAM de ses appareils, laissant souvent aux tests indépendants le soin de révéler ces informations. Avec l’iPad Pro M5, la marque semble adopter une approche plus transparente, une tendance que certains espèrent voir s’étendre à d’autres gammes, comme les iPhone. Lors de l’annonce officielle du produit, ces détails techniques n’avaient pourtant pas été mentionnés, soulignant l’importance de cette nouveauté sur la page de précommande.

Cette démarche pourrait répondre à une attente croissante des consommateurs, soucieux de connaître précisément les caractéristiques des produits qu’ils achètent. Si cette pratique se généralisait, elle permettrait aux utilisateurs de faire des choix plus éclairés, sans avoir à attendre les analyses des spécialistes pour obtenir des informations essentielles.