L’iPad avec puce M6 pourrait enfin adopter cette technologie de l’iPhone 17 Pro

L’iPad Pro M6 d’Apple pourrait intégrer une chambre à vapeur pour améliorer le refroidissement et lever les limitations thermiques actuelles, permettant ainsi une meilleure performance soutenue, selon des informations récentes.

Apple continue d’innover dans le domaine des tablettes avec sa gamme iPad Pro. Selon des informations récentes, relayées notamment par le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, la prochaine génération d’iPad Pro, équipée de la puce M6, pourrait être la première tablette de la marque à intégrer une chambre à vapeur pour optimiser le refroidissement. Cette évolution technologique, déjà adoptée sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, marquerait un tournant dans la gestion thermique des appareils mobiles de la marque.

L’iPad aussi mérite d’être refroidi convenablement

À mesure que les puces Apple Silicon gagnent en puissance, leurs exigences en matière de dissipation thermique augmentent. Jusqu’à présent, les modèles actuels d’iPad Pro, équipés de la puce M5, utilisaient probablement une feuille de graphène pour évacuer la chaleur, combinée à un châssis en aluminium faisant office de dissipateur.

Cependant, cette solution s’avère limitée pour maintenir des performances optimales, surtout lors de tâches intensives comme le gaming ou le traitement de données complexes. La présence d’une chambre à vapeur sur le futur iPad Pro M6 permettrait ainsi d’améliorer significativement la dissipation de la chaleur, offrant une marge thermique plus importante et évitant les restrictions de performance imposées par la surchauffe.

Cette innovation pourrait également permettre à Apple d’envisager des configurations plus ambitieuses pour la puce M6, comme un processeur à 10 cœurs (contre 9 cœurs pour le modèle de base actuel) ou une meilleure stabilité des performances sur la durée. Jusqu’ici, les contraintes thermiques avaient conduit Apple à limiter certaines configurations matérielles, comme le choix d’un processeur à 9 cœurs pour l’iPad Pro M5, là où le MacBook Pro M5 bénéficie d’un processeur à 10 cœurs.

Un compromis entre finesse et performance

L’intégration d’une chambre à vapeur soulève cependant une question : celle de l’épaisseur de l’appareil. Apple a toujours mis en avant la finesse de ses iPad Pro comme un argument commercial majeur. L’ajout d’un système de refroidissement plus performant pourrait nécessiter un léger ajustement des dimensions, un choix qui reste à confirmer. Pour l’instant, aucune information officielle n’a été communiquée par la marque, et ces détails doivent donc être considérés avec prudence.

L’iPhone a déjà sa chambre à vapeur

L’adoption de la chambre à vapeur sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max avait déjà montré la volonté d’Apple d’améliorer la gestion thermique de ses appareils haut de gamme. Si cette technologie se généralise à d’autres produits, comme l’iPad Pro M6, elle pourrait permettre à Apple de repousser les limites des performances sur des appareils toujours plus compacts.

Reste à savoir si cette innovation suffira à répondre aux attentes des utilisateurs professionnels, notamment ceux qui exploitent leurs tablettes pour des applications gourmandes en ressources. Les prochains mois devraient apporter des précisions sur les choix techniques retenus par Apple pour sa prochaine génération d’iPad Pro.