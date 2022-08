Grosse réduction sur le Samsung Galaxy A53 5G avec le Galaxy Fit2 chez Darty

Voir l’offre chez Darty

Darty frappe un grand coup pour célébrer la rentrée scolaire et vous propose des prix fous sur de nombreux produits afin de vous aider à faire des économies durant cette période compliquée.

Et parmi toutes les offres à prix mini, on a trouvé la pépite du jour : le Samsung Galaxy A53 5G avec un bracelet connecté Galaxy Fit2 noir pour seulement 429€ au lieu de 519€ habituellement.

Le Galaxy A53 5G : un smartphone milieu de gamme polyvalent et efficace

Avec le Samsung Galaxy A53 5G, vous profitez d’un smartphone à la pointe de la technologie sans dépenser trop d’argent. Parmi toutes ses qualités, on note son processeur Octo-core gravé en 5 nm. Il supporte ainsi le multitâche et toutes vos applications sans faiblir. En prime, pour les fans de jeux vidéo, il propose un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité au top !

Il est également équipé d’un écran de 6,5″ Super AMOLED FHD+ et propose ainsi d’une image incroyable. En prime, grâce à ses 800 nits, il vous offre une luminosité incroyable !

Aussi, grâce à son capteur de 64Mp, il offre des photos claires, nettes et lumineuses. Il propose également un stabilisateur optique et un capteur ultra grand angle pour des photos de paysage exceptionnelles.

Enfin, difficile de parler du smartphone sans citer sa batterie de 5000mAh et sa charge ultra rapide de 25W. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone toute la journée sans craindre aucune coupure.

Et avec ce smartphone, vous profitez également d’un bracelet Galaxy Fit2 noir avec un design confortable et fin, un écran Amoled et une batterie capable de durer jusqu’à 21 jours. Il propose plusieurs fonctionnalités comme la gestion du stress, le score de sommeil personnalisé et un coach tout terrain avec notamment l’étanchéité jusqu’à 50m et le suivi d’exercices automatique.