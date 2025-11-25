Rockstar licencie 34 employés qui auraient diffusé des infos clés sur GTA 6

Rockstar fait face à des accusations de pratiques antisyndicales après le licenciement de 34 employés, une décision que l’entreprise justifie par la diffusion de changements internes de politique Slack dans un serveur Discord que les salariés considéraient comme privé.

Les licenciements de 34 employés au sein de Rockstar North et Rockstar Toronto continuent de susciter des réactions, alors que de nouveaux éléments viennent éclairer les raisons avancées par la société. Une enquête publiée par People Make Games apporte des précisions concernant les échanges internes que Rockstar présente comme un cas de « faute grave ».

Des pratiques antisyndicales chez Rockstar ?

Le 1er novembre, l’entreprise avait été accusée de pratiques antisyndicales après la mise à pied de plusieurs membres du syndicat IWGB. Cinq jours plus tard, elle répondait en affirmant que ces décisions n’étaient pas liées à la présence syndicale, mais à une violation de règles internes. Selon Rockstar, les salariés concernés auraient diffusé ou discuté d’informations confidentielles dans un espace présenté comme un « forum public ».

Ces affirmations ont été contestées par un employé anonyme sur GTAForums, qui affirmait que les échanges incriminés se déroulaient dans un serveur Discord privé, réservé aux salariés de Rockstar et aux membres de l’IWGB ayant vérifié leur identité. D’après ce témoignage, Rockstar considérerait ce serveur comme un espace public pour justifier les licenciements, et assimilerait la discussion de changements internes de politique à une diffusion non autorisée d’informations confidentielles.

Les tensions ont pris de l’ampleur dans les jours suivants. L’IWGB a déposé deux recours juridiques contre Rockstar. Plus de 200 employés ont signé une lettre demandant la réintégration des salariés licenciés. Des rassemblements se sont tenus devant les bureaux de l’entreprise à Édimbourg, Londres et Paris.

La nouvelle enquête de People Make Games apporte un contexte supplémentaire. Selon les informations recueillies auprès d’un salarié actuel non syndiqué, les messages concernés seraient liés à des discussions sur des modifications apportées en octobre aux règles d’utilisation de Slack, l’outil interne de communication. Ces modifications, surnommées par certains « la purge Slack », incluaient notamment la suppression de plusieurs canaux de discussion où les employés échangeaient sur des sujets non liés au travail.

Les échanges Discord sont-ils privés ou publics ?

Ces échanges auraient eu lieu sur un serveur Discord actif depuis 2022, pensé dès l’origine pour aborder les conditions de travail et les sujets syndicaux. Selon l’IWGB, ces discussions entreraient dans le champ des activités protégées par le droit du travail au Royaume-Uni.

La question centrale reste de déterminer si cet espace peut être juridiquement qualifié de « forum public ». Bien que le serveur soit privé et accessible uniquement après vérification d’identité, Rockstar pourrait argumenter que Discord n’étant pas un outil interne, toute diffusion d’informations de l’entreprise à cet endroit constitue une violation de ses politiques.

Le dossier pourrait être tranché devant les tribunaux, en fonction des suites que donneront les différentes parties. Pour l’heure, les éléments disponibles ne suggèrent pas que les licenciements soient liés à des fuites concernant Grand Theft Auto VI, mais plutôt à l’interprétation de la diffusion de documents internes et à la définition du caractère public ou non d’un espace externe de discussion.