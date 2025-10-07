Battlefield 6 a une bonne nouvelle pour les joueurs sur PS5

La version physique de Battlefield 6 sur PS5 inclurait l’intégralité du jeu sur disque, permettant d’y jouer sans téléchargement supplémentaire, selon des retours de joueurs ayant reçu leur exemplaire en avance.

D’après des retours d’utilisateurs publiés sur le forum officiel de la série, la version physique de Battlefield 6 pour PlayStation 5 inclurait l’ensemble du contenu du jeu directement sur le disque, sans nécessiter de téléchargement supplémentaire pour accéder à la campagne ou au mode multijoueur. Cette approche marque un changement par rapport à une tendance récente dans l’industrie, où de nombreux titres exigent des mises à jour ou des téléchargements obligatoires dès le lancement.

Des joueurs ayant reçu leur exemplaire en avance indiquent que les serveurs multijoueur sont déjà accessibles, leur permettant de profiter pleinement de l’expérience dès maintenant, sans restriction. Ces informations suggèrent une volonté des développeurs d’optimiser l’accès au jeu, tant sur console que sur PC, y compris pour les configurations matérielles les plus modestes.

Selon des données fournies par le cabinet Ampere Analysis, Battlefield 6 aurait enregistré 1,7 million de précommandes après un record de participations à la version bêta et pourrait atteindre les 5 millions de ventes durant sa première semaine de commercialisation. Le titre sortira mondialement le 10 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.