GTA 6 : les codes de téléchargement PS5 expireront au bout de 170 jours

Un code de téléchargement qui expire au bout d’un certain nombre de jours ? C’est la nouvelle information qui inquiète les joueurs de GTA 6, mais heureusement, ça ne sera pas le cas partout.

Les joueurs japonais ayant précommandé la version physique de Grand Theft Auto VI sur PS5 ont une raison supplémentaire de s’inquiéter. Rockstar a confirmé que les codes de téléchargement inclus dans les boîtes de jeu vendues au Japon expireront 170 jours après la date de sortie prévue du jeu, fixée au 19 novembre 2026.

Une version “physique” qui ne l’est pas vraiment

La nouvelle intervient dans un contexte déjà tendu. La sortie de GTA 6 ne sera accompagnée d’aucune édition physique au sens traditionnel du terme : les boîtes vendues en magasin ne contiendront pas de disque, mais uniquement un code permettant de télécharger le jeu.

Cette décision avait déjà suscité des critiques de la part de nombreux joueurs, et la confirmation d’une date d’expiration sur ces codes au Japon n’a fait qu’alimenter la controverse.

Une mesure limitée au Japon et à la PS5

Rockstar a précisé que cette expiration ne concerne que la version PS5 du jeu commercialisée au Japon, et qu’elle ne s’applique pas aux acheteurs dans le reste du monde. Les codes destinés à la version Xbox, de leur côté, ne sont pas verrouillés par région et n’expirent pas. L’éditeur n’a cependant pas fourni d’explication sur la raison pour laquelle cette distinction est faite entre les deux plateformes.

Pour justifier la mesure, Rockstar a indiqué que le fonctionnement des codes de téléchargement varie selon la plateforme et le pays d’achat, et que la politique appliquée au Japon résulte de “restrictions réglementaires” propres au pays. La société a également conseillé aux joueurs de se procurer le jeu auprès de revendeurs locaux afin d’éviter d’éventuels problèmes d’activation.

Des réactions animées sur les réseaux sociaux

La confirmation de cette expiration a provoqué de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux. Certains joueurs ont comparé l’achat d’un jeu numérique à une simple location, pointant du doigt la fragilité de la propriété dans l’univers du jeu dématérialisé. D’autres ont interrogé la possibilité que des politiques similaires soient étendues à d’autres marchés à l’avenir.

Just keeps getting better and better for that all digital future! — 📀Dylsterr XVII 🇨🇦🎮💿 (@Dmax_117) July 24, 2026

Une nuance a toutefois été soulevée par plusieurs commentateurs : la date d’expiration pourrait ne pas concerner le jeu lui-même, mais uniquement le contenu téléchargeable additionnel, distribué au Japon via un code séparé. Cette hypothèse ne résout pas pour autant la question de l’asymétrie entre PS5 et Xbox. Rockstar n’a pas encore apporté de clarification sur ce point.

La sortie prévue en novembre 2026

GTA VI doit sortir le 19 novembre 2026, exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. L’édition standard sera proposée à 79,99 euros, et l’édition Ultimate à 99,99 euros. Aucune information n’a été communiquée concernant une éventuelle version PC.

Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur le Rockstar Store, le PlayStation Store et le Xbox Store.