Avant GTA 6, Rockstar Games s’achète un studio de jeux-vidéo australien

Rockstar Games a annoncé l’acquisition du développeur basé à Sydney, Video Games Deluxe. Fondé en 2013 par Brendan McNamara, ancien fondateur de Team Bondi, le studio a collaboré avec Rockstar sur plusieurs projets notables, notamment la réédition de L.A. Noire et le jeu en réalité virtuelle L.A. Noire: The VR Case Files en 2017. Plus récemment, Video Games Deluxe a travaillé sur l’amélioration de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Jennifer Kolbe, responsable de l’édition chez Rockstar Games, a déclaré dans un communiqué :

« Après avoir travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années, nous sommes ravis d’accueillir Video Games Deluxe au sein de l’équipe en tant que Rockstar Australia. »

Brendan McNamara, fondateur de Video Games Deluxe, a ajouté : « C’est un honneur d’avoir travaillé de près avec Rockstar Games au cours de cette décennie. Nous sommes ravis de faire partie de Rockstar Games et de continuer nos efforts pour créer les meilleurs jeux possibles. »

Le montant de l’acquisition n’a pas été divulgué. En juillet 2020, le studio recrutait pour un jeu en réalité virtuelle en monde ouvert destiné à Rockstar. Cependant, étant donné le manque de croissance du marché de la réalité virtuelle, il est peu probable que ce projet soit toujours en cours. Il est plus plausible que l’ancienne équipe de Video Games Deluxe renforce la production de Rockstar en vue du lancement très attendu de Grand Theft Auto VI, prévu pour cet automne.

Parallèlement, Rockstar s’apprête à lancer une mise à jour gratuite de Grand Theft Auto V, qui introduira plusieurs améliorations techniques :

NVIDIA DLSS 3

AMD FSR1 et FSR 3

Ombres, reflets, occlusion ambiante et éclairage global tracés par rayons

Temps de chargement plus rapides grâce à l’utilisation de SSD et DirectStorage sur les configurations compatibles

Support amélioré pour des résolutions, ratios d’aspect et fréquences d’images plus élevés

Support du contrôleur DualSense avec gâchettes adaptatives

Audio amélioré avec support Dolby Atmos et fidélité accrue des dialogues, cinématiques et musiques

La mise à jour sera disponible dès demain et peut déjà être préchargée sur PC.