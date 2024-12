GTA 6 : Voici ce qu’en pense le patron de Take-Two Interactive

Alors que l’année 2025 approche, Grand Theft Auto 6 (GTA 6) s’impose comme un sujet incontournable dans l’industrie du jeu vidéo. Prévu pour l’automne prochain, ce nouvel opus de la célèbre franchise de Rockstar Games attire déjà une attention massive.

Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, s’est exprimé à ce sujet dans une récente interview vidéo avec Conner Mather. Il a résumé ses attentes concernant GTA 6 en une phrase concise :

Zelnick a également évoqué l’approche de Rockstar, qui s’efforce de répondre aux attentes des fans tout en innovant. Il a souligné que les grandes réussites dans le secteur du jeu vidéo reposent souvent sur des surprises et des éléments inattendus :

« Tout ce que nous faisons doit être nouveau et différent, pas dérivé. […] Ce que vous pensiez attendre est en fait bien plus grand, mieux conçu et plus enthousiasmant que tout ce que vous auriez pu imaginer. »