GTA 6 : moteur graphique, technologies, histoire, gameplay, tout savoir sur le jeu de Rockstar le plus attendu de la décennie

GTA 6 ne sortira ni en 2023, ni en 2024, mais suscite déjà une attente démesurée. En témoigne sa bande-annonce qui a dépassé les 140 millions de vues en quelques jours seulement ; autant dire que Rockstar Games est attendu au tournant. Le nouvel opus qui se fera toutefois désirer jusqu’en 2025 sur consoles, et peut-être encore davantage sur les PC Windows.

Malheureusement Rockstar Games reste pour l’instant très cachotier sur son jeu ; silence qui donne libre cours à bon nombre de théories plus ou moins crédibles.

De fait, hormis la bande-annonce de GTA 6 et la fenêtre de sortie, rien d’autre n’a officiellement filtré. Les rumeurs vont bon train en revanche ; nous tentons de démêler le vrai du faux et faisons le point sur toutes les infos disponibles, des graphismes au gameplay, dans ce dossier.

🕹️ Quand a été diffusée la première bande-annonce du jeu ?

Cela fait de très nombreuses années que les rumeurs et bruits de couloirs se succèdent quant à la date de la première bande-annonce du soft, sans qu’aucune d’elle ne se révèle vraie. Malgré tout, c’est bien le journaliste Jason Schreier qui a affirmé que Rockstar Games entamerait la communication autour du jeu dès le début du mois de décembre.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que Sam Houser, le président de Rockstar Games, confirme ses dires par l’intermédiaire d’un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Par ce biais, l’homme revient sur la création du studio et l’évolution de ce dernier, tout en confirmant que la première moitié du mois de décembre sera le théâtre de la diffusion de « la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto ». Bien évidemment, Houser se dit ravi « à l’idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore ».

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.



Thank you,

Sam Houser — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

Officiellement, la première bande-annonce de GTA 6 devait être diffusée le 5 décembre à 15 heure en France. Finalement, une fuite quelques jours avant force le studio à publier le trailer tant attendu quelques heures avant.

📅 Quand sortira GTA 6 ?

Vous l’aurez aisément compris, aucune date de sortie exacte n’a encore été révélée par Rockstar Games concernant GTA 6.

Tandis que de nombreux journalistes, à l’image de Jason Schreier, s’accordaient jusqu’ici à dire que ce mastodonte pourrait voir le jour dès la fin d’année 2024, plus précisément à l’automne, l’attente sera encore plus longue.

En effet, GTA 6 sortira quand il sera prêt, dans le courant de l’année 2025. Rockstar cherche à atteindre la perfection, ce qui pourrait impacter la date exacte de sortie du jeu. Si l’on se fie à l’historique de la franchise, une sortie sur PC, à une date ultérieure, est certainement dans les cartons ; mais officiellement, le studio ne l’a pas encore mentionnée.

Sachez donc qu’il s’était écoulé un peu plus de 7 mois entre les éditions consoles et PC de GTA IV (titre sorti le 9 avril 2008 sur PS3 et Xbox 360 puis le 2 décembre sur PC Microsoft Windows), mais presque 19 mois pour GTA V (paru le 17 septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360, le 14 avril 2015 sur PC).

⚙️ Quelles évolutions graphiques pour GTA 6 ?

Soyons parfaitement honnêtes, c’est sans doute sur ce point que GTA 6 sera le plus impressionnant ! Il y a peu, Sam Houser avouait même que les développeurs recherchaient continuellement « la perfection » et qu’ils n’hésiteraient pas à reporter le jeu pour atteindre cet objectif. Ça donne envie !

Après les versions 7 et 8 du moteur RAGE, respectivement utilisées pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2, c’est bien RAGE 9 qui verra le jour avec le prochain Grand Theft Auto. Avec cette nouvelle itération de l’outil propriétaire de Rockstar, il devrait ainsi être question de très nombreuses améliorations techniques.

Dans un premier temps, l’Intelligence Artificielle devrait être très largement mise en avant, notamment pour la gestion des PNJ et les réactions de la police face à vos actions. Il y a peu, le studio déposait même un brevet visant à révolutionner « les systèmes conventionnels qui ne fournissent que des ressources limitées pour automatiser les PNJ ». De cette manière, le jeu reposera sur une IA bien plus développée, de sorte que rien ne soit défini à l’avance : pas même les interactions avec les habitants, le nombre de voitures présents dans telle ou telle rue, et la conduite des PNJ. Avec cette avancée, le monde qui vous entoure devrait réagir de manière bien plus réaliste !

De même, la physique du jeu pourrait avoir été totalement revu pour ce nouvel opus. On le sait, de nombreuses études ont été faites par le studio afin de pouvoir rendre la physique de l’eau en temps réel, un procédé particulièrement difficile dans un jeu vidéo. Plus important encore, GTA 6 devrait avoir droit à une augmentation significative du nombre de polygones dans la modélisation des voitures : un point qui autorisera une déformation bien plus précise des véhicules, pour des accidents et des dégâts naturellement plus réalistes.

Autres points qui devraient être largement améliorés dans le prochain GTA : la lumière et la gestion de la météo. On nous promet ainsi une bien meilleure pénétration et réflexion de la lumière en fonction des surfaces et des décors, tandis qu’un véritable système météorologique impactera l’environnement du jeu et la jouabilité. Dans des termes plus concrets, la pluie aura une incidence sur la tenue de route de votre véhicule. De même, le vent malmènera la végétation et pourra créer des zones dangereuses pour la population.

Enfin, évoquons le dépôt du brevet « Système et Méthode de Locomotion pour Personnage Virtuel ». Son objectif est d’élaborer une énorme bibliothèque d’éléments de base pour les mouvements des personnages, à partir de laquelle le jeu pourra automatiquement combiner tout un tas de mouvements pour créer de multiples manières d’animer un personnage. Ainsi, plutôt que de devoir concevoir des animations distinctes pour chaque situation, le jeu assemble les mouvements du personnage de manière naturelle, en fonction des circonstances. Une technologie inédite qui s’annonce particulièrement immersive !

🎮 Que sait-on de l’histoire et du gameplay ?

À l’heure actuelle, nous ne savons encore que très peu de choses quant au scénario dans lequel nous plongera le jeu. Pourtant, les quelques éléments connus restent fort intéressants : l’intrigue prendra ainsi place dans la ville de Vice City, dans les années 2020, et dépeindra donc une version bien plus actuelle de cette cité fictive que dans les précédents opus de la saga.

On devrait pouvoir fouler un monde bien plus vaste, avec évidemment des environnements urbains, mais également des décors bien plus vastes et variés, avec des détails bien plus denses et de nombreux intérieurs modélisés.

Concernant les personnages principaux jouables, ils seraient au nombre de deux : Jason et Lucia. En revanche, aucune information n’a été partagée quant à la relation qui lie ces deux protagonistes. Quoi qu’il en soit, leurs pérégrinations se dérouleraient peu de temps après les événements de GTA 5, avec de nombreuses allusions à ce dernier, que ce soit concernant des événements précis ou même la vie des héros. Point important à signaler, les joueurs devraient pouvoir accéder à un très large outil de personnalisation de Jason et Lucia, aussi bien sur le plan purement physique et corporelle qu’en termes de vêtements.

© Rockstar Games

Abordons à présent la question du gameplay, lui qui devrait avoir droit à quelques innovations par rapport à son prédécesseur. On parle ainsi d’une vue FPS disponible dès le lancement, avec encore plus de possibilités au niveau des mouvements du personnage, le retour du système de switch entre les deux héros, mais aussi et surtout un aspect RP très prononcé. On retrouverait ainsi une gestion assez poussée de l’inventaire, d’innombrables interactions avec les PNJ et la possibilité de personnaliser vos planques.

De plus, un système de faction ou de gang serait implémenté dans le jeu, suggérant également une gestion dynamique des territoires. Le système de police et d’avis de recherche pourrait lui aussi être amélioré à l’aide de l’IA (encore elle !), avec notamment la présence d’un casier judiciaire virtuel.