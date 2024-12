Pourquoi la sortie de GTA 6 va bousculer toute l’industrie du jeu-vidéo

Le prochain opus de la série emblématique de Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 (GTA 6), s’annonce comme l’un des lancements les plus monumentaux de l’histoire des jeux vidéo. À tel point que son arrivée prévue, bien qu’encore incertaine, impacte déjà profondément l’industrie, obligeant les éditeurs concurrents à repenser leurs calendriers de sortie.

Les éditeurs de jeux reporteraient leur lancement

Selon un récent rapport de Bloomberg, l’attente autour de Grand Theft Auto 6 est si élevée que de nombreux éditeurs hésitent à positionner leurs jeux pour l’automne 2025, période initialement prévue pour le lancement de GTA 6. Craignant de se heurter à la puissance de ce mastodonte, ils optent pour des sorties plus éloignées, espérant éviter l’éclipse médiatique et commerciale qu’engendrera son arrivée.

Ce comportement de l’industrie n’est pas surprenant. Les analystes prédisent que GTA 6 sera non seulement le plus grand lancement de jeu-vidéo de tous les temps, mais aussi potentiellement le plus grand événement de divertissement, dépassant même les records des industries cinématographiques et musicales.

Une date de sortie encore incertaine

Bien que Rockstar Games et son éditeur Take-Two Interactive aient confirmé en mai 2024 que GTA 6 était sur la bonne voie pour un lancement à l’automne 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, une sortie repoussée à 2026 reste une possibilité. Le silence radio depuis cette annonce laisse planer le doute sur le respect du calendrier initial.

La nature ambitieuse du jeu, qui promet d’établir de nouveaux standards en termes de gameplay et de technologie, pourrait expliquer ces incertitudes. Chaque détail de sa conception semble repousser les limites du matériel actuel, ce qui pourrait également avoir des répercussions sur sa disponibilité pour d’autres plateformes.

Les joueurs PC sur le carreau : ils attendront

Une autre incertitude majeure concerne la sortie sur PC. Bien que Rockstar ait toujours fini par porter ses jeux sur cette plateforme, aucune confirmation officielle n’a été donnée pour GTA 6. Cela laisse penser que les joueurs PC devront attendre encore plus longtemps pour profiter du jeu dans des conditions optimales.

Les versions consoles, même sur des machines puissantes comme la PlayStation 5 Pro, pourraient souffrir de compromis. Si le jeu vise 30 FPS sur les modèles de base, il est peu probable que les versions optimisées atteignent 60 FPS sans limitations dues au CPU.