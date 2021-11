Halo Infinite : la bêta du multijoueur est disponible gratuitement, les configurations pour y jouer

La campagne de Halo Infinite ne sera disponible que le 8 décembre prochain, jour du lancement officiel du jeu développé par 343 Industries, mais la bêta multijoueur est disponible dès à présent, et gratuitement, sur Xbox et PC. Pour cette dernière plateforme, le studio et Steam ont donc publié les configurations minimales et recommandées.

Quatre configurations : Low, Medium, High et Ultra

Les exigences minimales du titre sont plutôt accessibles. Ce Halo Infinite peut en effet se satisfaire d’un processeur AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-4440 ; d’une carte graphique AMD RX 570 ou NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ; de 8 Go de RAM. Ajoutez à cela 50 d’espace disque disponible.

La configuration « Medium » renseigne un processeur AMD Ryzen 5 2600 ou Intel Core i5-9500 ; une carte graphique AMD RX 5500 XT ou NVIDIA GTX 1660 ; toujours 8 Go de RAM.

La configuration « High », qui correspond à la configuration recommandée sur la page Steam du jeu, évoque un processeur AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700K ; une carte graphique NVIDIA Radeon RX 5700 XT ou NVIDIA RTX 2070 ; 16 Go de RAM.

Enfin, la configuration « Ultra » préconise un atypique Ryzen 6 5900X (Ryzen 9 5900X) ou Intel Core i9-11900K ; une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA GeForce RTX 3080.

Halo 3 s’essaye au path tracing via Reshade

Du ray tracing, mais plus tard

Au lancement, Halo Infinite ne propose pas d’effets ray tracing. Néanmoins, le studio a indiqué qu’il collaborait avec AMD pour en intégrer plus tard. Concernant la version PC, une vidéo consacrée à celle-ci détaille les différentes fonctionnalités. En outre, sur la page Steam du jeu, il est écrit que « Halo Infinite a été conçu pour PC. Entre les paramètres graphiques avancés, la prise en charge des résolutions ultra large et super ultra large, la triple assignation des touches, ou diverses fonctionnalités telles que la mise à l’échelle dynamique et les fréquences d’images variables, Halo Infinite est de loin la meilleure expérience Halo sur PC à ce jour ».